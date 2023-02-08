https://crimea.ria.ru/20230208/vzryvy-gaza-v-krymu-i-rossii-krupneyshie-chp-za-poslednie-gody-1126845115.html

Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы

Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы

С начала этого года в городах России произошло несколько происшествий, связанных со взрывом газа в жилых многоквартирных домах. Самое масштабное по количеству... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T10:59

2023-02-08T10:59

2023-02-08T10:59

происшествия

крым

взрыв газа в ефремове

россия

взрыв газа

обрушение жилого дома в евпатории

взрыв газа в нижневартовске

взрыв в жилом доме в ступино

симферополь

керчь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111579/84/1115798414_0:124:2720:1654_1920x0_80_0_0_7a9399baa26415d1eb4a998ada4d396b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. С начала этого года в городах России произошло несколько происшествий, связанных со взрывом газа в жилых многоквартирных домах. Самое масштабное по количеству жертв, пострадавших и объему разрушений случилось накануне в городе Ефремов Тульской области. Там, по последним данным, погибли пять человек, трое ранены. В Крыму подобных трагедий в последние годы не случалось. Крупнейшее ЧП со взрывом газа на полуострове произошло 14 лет назад в Евпатории, тогда погибли 27 человек. Подробнее - в подборке РИА Новости Крым.Взрыв газа в пятиэтажке в ЕфремовеЧП произошло накануне вечером в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, один из подъездов обрушился. Погибли пять человек, еще трое пострадали. Взрывом оказались повреждены восемь квартир. Жильцов оперативно эвакуировали.После происшествия власти города Ефремов ввели режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет открыл уголовное дело по факту происшествия. Всю ночь на месте трагедии продолжались поисково-спасательные работы. К утру удалось разобрать примерно половину завалов — 40 из 80 кубометров. В ближайшее время специалисты проведут обследование дома по поводу возможности его дальнейшей эксплуатации.Взрыв и пожар в ДагестанеВ январе этого года взрыв с последующим возгоранием произошел в дагестанском городе Хасавюрт. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе ребенок. Двое из них были госпитализированы. После происшествия Следком возбудил уголовное дело о небезопасных работах или услугах. По данным следствия, произошла утечка газа и воспламенение газовоздушной смеси.ЧП в НижневартовскеВ декабре прошлого года в одной из квартир многоэтажного дома в Нижневартовске произошел взрыв бытового газа. В результате частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Погибли четыре человека, пострадали 10. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, квалифицировав его как причинение смерти по неосторожности.Трагедия на СахалинеВ ноябре 2022-го в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское произошел взрыв, в результате которого обрушилась часть дома с первого по пятый этажи. Погибли 10 человек, в том числе четверо детей.Дом не был газифицирован, предварительная причина взрыва — неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. Возбуждено уголовное дело, оно передано в Главное следственное управление СК России.Взрыв в жилом доме в СтупиноВ апреле в подмосковном Ступино бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме. В результате ЧП на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже – произошел перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна. В результате взрыва погибли шесть человек, еще пять человек оказались в больнице. Возбуждено уголовное дело.Взрывы газа в КрымуЗа последние годы в республике зафиксировано несколько происшествий со взрывом бытового газа. В большей степени они были локальными, поэтому обошлось без масштабных разрушений.Так, в ноябре прошлого года бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в Симферополе. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали. Из дома эвакуировали 15 жителей. В одной квартире оказались выбиты окна и рамы. По факту происшествия прокуратура организовала проверку.До этого аналогичное происшествие было в Керчи. Тогда на последних этажах многоквартирного дома на улице Кирова произошел взрыв, в результате которого в одной из квартир начался пожар. Пострадала 51-летняя женщина. Ее госпитализировали, однако медикам не удалось ее спасти. Всех проживающих в многоэтажке отселили. Кроме того, покинуть свои квартиры пришлось и жителям одного из подъездов соседнего дома. Всего из дома эвакуировали 100 человек.Самое масштабное ЧП со взрывом газа в Крыму произошло в 2008 году в Евпатории. 24 декабря около 22:00 по местному времени в пятиэтажном доме на улице Некрасова взорвался газ, обрушилась часть здания. Погибли 27 человек, в том числе трое детей. Спасти удалось 21 человека, в том числе двоих детей.В январе 2009 года власти Евпатории приняли решение о демонтаже трех уцелевших после взрыва дома подъездов. До получения новых квартир жильцы дома проживали в санатории "Фемида". В 2011 году на месте разрушенного взрывом дома открыли мемориал в память о погибших в результате обрушения пятиэтажки.

https://crimea.ria.ru/20230207/vzryv-v-pyatietazhke-v-tulskoy-oblasti-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1126840520.html

https://crimea.ria.ru/20221205/v-yaroslavle-vzorvalsya-gaz-v-zhiloy-mnogoetazhke---est-postradavshie-1125683040.html

https://crimea.ria.ru/20221224/1115798495.html

крым

россия

симферополь

керчь

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, взрыв газа в ефремове, россия, взрыв газа, обрушение жилого дома в евпатории, взрыв газа в нижневартовске, взрыв в жилом доме в ступино, симферополь, керчь, евпатория