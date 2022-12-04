https://crimea.ria.ru/20221204/vzryv-gaza-v-nizhnevartovske-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1125679494.html

Взрыв газа в Нижневартовске: что известно на данный момент

Взрыв газа в Нижневартовске: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 04.12.2022

Взрыв газа в Нижневартовске: что известно на данный момент

В воскресенье в одной из квартир многоэтажного дома в Нижневартовске произошел взрыв бытового газа, погибли четыре человека, пострадали 10. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-04T18:36

2022-12-04T18:36

2022-12-04T18:39

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье в одной из квартир многоэтажного дома в Нижневартовске произошел взрыв бытового газа, погибли четыре человека, пострадали 10. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет РИА Новости.Отмечается, что трагедия произошла в районе 16 часов по мск (18:00 по местному времени) по улице Мира, 6. В результате частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде."По состоянию на 19.10 (17.10 мск), предварительно, 10 человек пострадали, четыре человека погибли", - говорится в сообщении.СК России возбудил уголовное дело, квалифицировав его как причинение смерти по неосторожности."По факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске возбуждено уголовное дело. Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

https://crimea.ria.ru/20221121/vzryv-gaza-v-zhilom-dome-na-sakhaline--pogibshikh-uzhe-desyat-1125462832.html

https://crimea.ria.ru/20221117/v-simferopole-v-mnogoetazhke-vzorvalsya-gaz-est-postradavshie-1125418827.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)