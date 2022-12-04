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Взрыв газа в Нижневартовске: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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Взрыв газа в Нижневартовске: что известно на данный момент
Взрыв газа в Нижневартовске: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Взрыв газа в Нижневартовске: что известно на данный момент
В воскресенье в одной из квартир многоэтажного дома в Нижневартовске произошел взрыв бытового газа, погибли четыре человека, пострадали 10. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T18:36
2022-12-04T18:39
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье в одной из квартир многоэтажного дома в Нижневартовске произошел взрыв бытового газа, погибли четыре человека, пострадали 10. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет РИА Новости.Отмечается, что трагедия произошла в районе 16 часов по мск (18:00 по местному времени) по улице Мира, 6. В результате частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде."По состоянию на 19.10 (17.10 мск), предварительно, 10 человек пострадали, четыре человека погибли", - говорится в сообщении.СК России возбудил уголовное дело, квалифицировав его как причинение смерти по неосторожности."По факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске возбуждено уголовное дело. Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
https://crimea.ria.ru/20221121/vzryv-gaza-v-zhilom-dome-na-sakhaline--pogibshikh-uzhe-desyat-1125462832.html
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РИА Новости Крым
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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Взрыв газа в Нижневартовске: что известно на данный момент

В Нижневартовске при взрыве газа в многоэтажке погибли четыре человека

18:36 04.12.2022 (обновлено: 18:39 04.12.2022)
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье в одной из квартир многоэтажного дома в Нижневартовске произошел взрыв бытового газа, погибли четыре человека, пострадали 10. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет РИА Новости.
Отмечается, что трагедия произошла в районе 16 часов по мск (18:00 по местному времени) по улице Мира, 6. В результате частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде.
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"По состоянию на 19.10 (17.10 мск), предварительно, 10 человек пострадали, четыре человека погибли", - говорится в сообщении.
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"По факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске возбуждено уголовное дело. Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
 
ПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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