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Взрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десять - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Взрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десять
Взрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десять - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Взрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десять
Количество погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме на Сахалине увеличилось до десяти человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T10:40
2022-11-21T10:40
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Количество погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме на Сахалине увеличилось до десяти человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона."Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Тымовском выросло до десяти", — говорится в сообщении.ЧП произошло в субботу, 19 ноября, в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение части дома с первого по пятый этажи. Среди погибших — четверо детей.Дом не был газифицирован, предварительная причина взрыва — неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. Возбуждено уголовное дело, оно передано в Главное следственное управление СК России.
https://crimea.ria.ru/20221119/chislo-pogibshikh-na-sakhaline-vozroslo-do-devyati-chelovek-1125442321.html
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происшествия, новости
Взрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десять

Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти

10:40 21.11.2022
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме на Сахалине
Взрыв газа в жилом доме на Сахалине
© Пресс-служба МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Количество погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме на Сахалине увеличилось до десяти человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
"Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Тымовском выросло до десяти", — говорится в сообщении.
Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине
19 ноября, 10:35
Число погибших на Сахалине возросло до девяти человек
ЧП произошло в субботу, 19 ноября, в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение части дома с первого по пятый этажи. Среди погибших — четверо детей.
Дом не был газифицирован, предварительная причина взрыва — неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. Возбуждено уголовное дело, оно передано в Главное следственное управление СК России.
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