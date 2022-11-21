https://crimea.ria.ru/20221121/vzryv-gaza-v-zhilom-dome-na-sakhaline--pogibshikh-uzhe-desyat-1125462832.html
Взрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десять
Взрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десять - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Взрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десять
Количество погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме на Сахалине увеличилось до десяти человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T10:40
2022-11-21T10:40
2022-11-21T10:40
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Количество погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме на Сахалине увеличилось до десяти человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона."Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Тымовском выросло до десяти", — говорится в сообщении.ЧП произошло в субботу, 19 ноября, в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение части дома с первого по пятый этажи. Среди погибших — четверо детей.Дом не был газифицирован, предварительная причина взрыва — неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. Возбуждено уголовное дело, оно передано в Главное следственное управление СК России.
https://crimea.ria.ru/20221119/chislo-pogibshikh-na-sakhaline-vozroslo-do-devyati-chelovek-1125442321.html
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происшествия, новости
Взрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десять
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Количество погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме на Сахалине увеличилось до десяти человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
"Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Тымовском выросло до десяти", — говорится в сообщении.
ЧП произошло
в субботу, 19 ноября, в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение части дома с первого по пятый этажи. Среди погибших — четверо детей.
Дом не был газифицирован, предварительная причина взрыва — неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. Возбуждено уголовное дело, оно передано в Главное следственное управление СК России.