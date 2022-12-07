https://crimea.ria.ru/20221207/ekspert-rasskazal-o-prichinakh-vzryvov-bytovogo-gaza-v-zhilykh-domakh-1125736760.html

Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домах

Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домах - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домах

Причиной взрывов бытового газа в жилых домах чаще всего является отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, как правило из-за их самовольного... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T20:26

2022-12-07T20:26

2022-12-07T20:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Причиной взрывов бытового газа в жилых домах чаще всего является отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, как правило из-за их самовольного переустройства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора и главный инженер ГУП РК "Крымгазсети" Константин Середа.За минувшие три года в Крыму произошло 14 чрезвычайных происшествий, связанных с использованием газа в быту. Анализ ЧП дает основание утверждать, что большинство трагедий случилось по вине пользователей, подчеркнул Середа."Люди оставляют приборы без присмотра, эксплуатируют оборудование, находящееся в аварийном состоянии. Многие самостоятельно устанавливают дома вытяжки, переустраивают вентиляционные каналы, делая ремонт. А установка вытяжки с котлами с открытой камерой сгорания, к слову, запрещена. Соответственно, если газоиспользующее оборудование некорректное – затухает котел, газу выходить некуда, кислород не поступает, не обеспечивается трехкратный воздухообмен, происходит наполнение (помещения) как угарным газом, так и природным газом из потухшего котла", – привел пример Середа.Эксперт подчеркнул, что проверка газового оборудования должна проводиться не реже раза в год, и контролировать это – обязанность абонентов. Существует график проверок, но пользователь может инициировать их чаще, если есть необходимость.Во время такого визита сотрудники специализированной компании производят минимальные работы согласно установленному перечню: проверяют газопроводы, оборудование и краны, а по итогу обследования подписывают акт выполненных работ.Он напомнил, что любое новое, в том числе дополнительное, оборудование устанавливается только в соответствии с проектом по заявке.Что касается газовых баллонов, то у них есть срок годности – 20 лет. И их установка, в том числе в загородных, сельских домах, требует наличия проекта и работы специалистов.За месяц в России произошло несколько трагедий в связи со взрывами бытового газа в жилых домах. 17 ноября в многоквартирном доме в Симферополе взорвался бытовой газ, пострадал мужчина. 19 ноября в поселке Тымовское на Сахалине газ взорвался в квартире 5-этажного жилого дома – погибли семь человек, в том числе трое детей. 4 декабря в квартире многоэтажного дома в Нижневартовске в результате взрыва бытового газа погибли четыре человека, пострадали десять. 5 декабря в жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, сообщалось о пострадавших.

https://crimea.ria.ru/20221007/individualnye-gazovye-kotly-v-mnogokvartirnykh-domakh-khotyat-zapretit--1124757955.html

https://crimea.ria.ru/20221025/v-krymu-za-gibel-cheloveka-osuzhdeny-tri-sotrudnika-gazovogo-khozyaystva-1125078178.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымгазсети, крым, новости крыма, совет эксперта, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя