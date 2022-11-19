Рейтинг@Mail.ru
Взрыв газа в жилом дом на Сахалине: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221119/vzryv-gaza-v-zhilom-dom-na-sakhaline-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1125441654.html
Взрыв газа в жилом дом на Сахалине: что известно на данный момент
Взрыв газа в жилом дом на Сахалине: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Взрыв газа в жилом дом на Сахалине: что известно на данный момент
В поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома около пяти утра по местному времени. Погибли как минимум семь... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T09:32
2022-11-19T10:03
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/13/1125441543_0:431:960:971_1920x0_80_0_0_fcbdcb72b73105f7ae678a1ec20b8a4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома около пяти утра по местному времени. Погибли как минимум семь человек, в том числе трое детей. Еще девять пострадали. Под завалами могут оставаться люди — поиски троих жителей продолжаются. В Минздраве России рассказали, что на данный момент госпитализированы два человека.По данным администрации Тымковского района, причиной взрыва, по предварительным данным, могло стать неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом."Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом", — говорится в сообщении властей в Telegram-канале.На месте ЧП организовали оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.
https://crimea.ria.ru/20221117/v-simferopole-v-mnogoetazhke-vzorvalsya-gaz-est-postradavshie-1125418827.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине
При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
2022-11-19T09:32
true
PT1M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/13/1125441543_0:341:960:1061_1920x0_80_0_0_1e57006d811517830e76b41b31dbb036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия
Взрыв газа в жилом дом на Сахалине: что известно на данный момент

В жилом доме на Сахалине взорвался бытовой газ, погибли семь человек

09:32 19.11.2022 (обновлено: 10:03 19.11.2022)
 
© СУ СК России по Сахалинской областиПоследствия взрыва газа на Сахалине
Последствия взрыва газа на Сахалине
© СУ СК России по Сахалинской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома около пяти утра по местному времени. Погибли как минимум семь человек, в том числе трое детей. Еще девять пострадали. Под завалами могут оставаться люди — поиски троих жителей продолжаются.
"Во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, в том числе трое детей", – написал в Telegram губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В Минздраве России рассказали, что на данный момент госпитализированы два человека.
"Один в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести. На месте работают бригады скорой помощи и санитарной авиации", - уточняется в сообщении ведомства в Telegram.
По данным администрации Тымковского района, причиной взрыва, по предварительным данным, могло стать неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
Взрыв бытового газа в многоэтажке Симферополя - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 16:25
В Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие
"Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом", — говорится в сообщении властей в Telegram-канале.
На месте ЧП организовали оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.
 
Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:49В ООН отреагировали на сообщения об убийстве российских военнопленных
10:35Число погибших на Сахалине возросло до девяти человек
10:07В Севастополе ограничат движения транспорта в центре города
09:32Взрыв газа в жилом дом на Сахалине: что известно на данный момент
08:59Глухота "помолодела" – ученые назвали причины
08:41Запасы водохранилищ Крыма: ситуация за неделю и прогнозы
08:24Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено
08:01В Крыму растут объемы молочной переработки
00:01В Крыму по-прежнему дождливо: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 19 ноября
22:01Главные события и заявления дня: 18 ноября
21:48Мобилизованных студентов Донбасса вернут домой
21:44Как перестать "откладывать себя на потом" – советы психолога
21:22Власти Евпатории объяснили миллионные траты на новогодние украшения
21:03МИД требует международного расследования казни российских пленных
20:51Опасные кредиты: как не попасть в долговую яму — экономист
20:17Тревожное или спокойное: россияне рассказали о своем настроении
19:51Груши, яблони и сливы: в Крыму началась закладка молодых садов
19:37Зима отменяется: в Крыму резко потеплеет – прогноз на выходные
19:20Как отправить посылку в Запорожскую область и сколько это стоит
Лента новостейМолния