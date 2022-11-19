https://crimea.ria.ru/20221119/vzryv-gaza-v-zhilom-dom-na-sakhaline-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1125441654.html

Взрыв газа в жилом дом на Сахалине: что известно на данный момент

Взрыв газа в жилом дом на Сахалине: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Взрыв газа в жилом дом на Сахалине: что известно на данный момент

В поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома около пяти утра по местному времени. Погибли как минимум семь... РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T09:32

2022-11-19T09:32

2022-11-19T10:03

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома около пяти утра по местному времени. Погибли как минимум семь человек, в том числе трое детей. Еще девять пострадали. Под завалами могут оставаться люди — поиски троих жителей продолжаются. В Минздраве России рассказали, что на данный момент госпитализированы два человека.По данным администрации Тымковского района, причиной взрыва, по предварительным данным, могло стать неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом."Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом", — говорится в сообщении властей в Telegram-канале.На месте ЧП организовали оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.

https://crimea.ria.ru/20221117/v-simferopole-v-mnogoetazhke-vzorvalsya-gaz-est-postradavshie-1125418827.html

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Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. 2022-11-19T09:32 true PT1M18S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия