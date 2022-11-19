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Взрыв газа в жилом дом на Сахалине: что известно на данный момент
Взрыв газа в жилом дом на Сахалине: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Взрыв газа в жилом дом на Сахалине: что известно на данный момент
В поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома около пяти утра по местному времени. Погибли как минимум семь... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T09:32
2022-11-19T09:32
2022-11-19T10:03
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома около пяти утра по местному времени. Погибли как минимум семь человек, в том числе трое детей. Еще девять пострадали. Под завалами могут оставаться люди — поиски троих жителей продолжаются. В Минздраве России рассказали, что на данный момент госпитализированы два человека.По данным администрации Тымковского района, причиной взрыва, по предварительным данным, могло стать неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом."Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом", — говорится в сообщении властей в Telegram-канале.На месте ЧП организовали оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.
https://crimea.ria.ru/20221117/v-simferopole-v-mnogoetazhke-vzorvalsya-gaz-est-postradavshie-1125418827.html
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Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине
При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
2022-11-19T09:32
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происшествия
Взрыв газа в жилом дом на Сахалине: что известно на данный момент
В жилом доме на Сахалине взорвался бытовой газ, погибли семь человек
09:32 19.11.2022 (обновлено: 10:03 19.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома около пяти утра по местному времени. Погибли как минимум семь человек, в том числе трое детей. Еще девять пострадали. Под завалами могут оставаться люди — поиски троих жителей продолжаются.
"Во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, в том числе трое детей", – написал в Telegram губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В Минздраве России рассказали, что на данный момент госпитализированы два человека.
"Один в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести. На месте работают бригады скорой помощи и санитарной авиации", - уточняется в сообщении ведомства в Telegram.
По данным администрации Тымковского района, причиной взрыва, по предварительным данным, могло стать неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
"Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом", — говорится в сообщении властей в Telegram-канале.
На месте ЧП организовали оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.