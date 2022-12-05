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В Ярославле взорвался газ в жилой многоэтажке - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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В Ярославле взорвался газ в жилой многоэтажке - есть пострадавшие
В Ярославле взорвался газ в жилой многоэтажке - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.12.2022
В Ярославле взорвался газ в жилой многоэтажке - есть пострадавшие
В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, есть пострадавшие, спасатели эвакуировали людей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T09:55
2022-12-05T10:23
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, есть пострадавшие, спасатели эвакуировали людей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.К этому времени из здания эвакуированы 44 человека, в том числе трое детей. На месте работают более 40 спасателей и 11 единиц техники.Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ярославской мэрии, в результате взрыва пострадал пожилой мужчина, он доставлен в больницу. 19 человек направлены в пункты временного размещения.Накануне в одной из квартир многоэтажного дома в Нижневартовске произошел взрыв бытового газа, погибли четыре человека, пострадали десять.
https://crimea.ria.ru/20221117/v-simferopole-v-mnogoetazhke-vzorvalsya-gaz-est-postradavshie-1125418827.html
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РИА Новости Крым
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96
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происшествия, российская федерация (россия, рф), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Ярославле взорвался газ в жилой многоэтажке - есть пострадавшие

В жилом доме в Ярославле взорвался газ, есть пострадавшие

09:55 05.12.2022 (обновлено: 10:23 05.12.2022)
 
© МЧС РоссииВ жилом доме в Ярославле взорвался газ, есть пострадавшие
В жилом доме в Ярославле взорвался газ, есть пострадавшие
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, есть пострадавшие, спасатели эвакуировали людей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 6.15 поступила информация о взрыве газа в Ярославле, по улице Кузнецова, 5. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении ведомства.
К этому времени из здания эвакуированы 44 человека, в том числе трое детей. На месте работают более 40 спасателей и 11 единиц техники.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ярославской мэрии, в результате взрыва пострадал пожилой мужчина, он доставлен в больницу. 19 человек направлены в пункты временного размещения.
Накануне в одной из квартир многоэтажного дома в Нижневартовске произошел взрыв бытового газа, погибли четыре человека, пострадали десять.
Взрыв бытового газа в многоэтажке Симферополя - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 16:25
В Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие
 
ПроисшествияРоссийская Федерация (Россия, РФ)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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