https://crimea.ria.ru/20221205/v-yaroslavle-vzorvalsya-gaz-v-zhiloy-mnogoetazhke---est-postradavshie-1125683040.html

В Ярославле взорвался газ в жилой многоэтажке - есть пострадавшие

В Ярославле взорвался газ в жилой многоэтажке - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.12.2022

В Ярославле взорвался газ в жилой многоэтажке - есть пострадавшие

В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, есть пострадавшие, спасатели эвакуировали людей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T09:55

2022-12-05T09:55

2022-12-05T10:23

происшествия

российская федерация (россия, рф)

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, есть пострадавшие, спасатели эвакуировали людей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.К этому времени из здания эвакуированы 44 человека, в том числе трое детей. На месте работают более 40 спасателей и 11 единиц техники.Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ярославской мэрии, в результате взрыва пострадал пожилой мужчина, он доставлен в больницу. 19 человек направлены в пункты временного размещения.Накануне в одной из квартир многоэтажного дома в Нижневартовске произошел взрыв бытового газа, погибли четыре человека, пострадали десять.

https://crimea.ria.ru/20221117/v-simferopole-v-mnogoetazhke-vzorvalsya-gaz-est-postradavshie-1125418827.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, российская федерация (россия, рф), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)