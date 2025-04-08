https://crimea.ria.ru/20250408/kogda-v-krymu-zavershitsya-yamochnyy-remont-dorog-1145521664.html

Когда в Крыму завершится ямочный ремонт дорог

Когда в Крыму завершится ямочный ремонт дорог - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Когда в Крыму завершится ямочный ремонт дорог

В Симферополе ямочный ремонт дорог должен быть завершен до 1 мая, а по всей республике – до 1 августа. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T17:49

2025-04-08T17:49

2025-04-08T17:49

ситуация на дорогах крыма

крым

симферополь

сергей аксенов

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дороги крыма

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логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе ямочный ремонт дорог должен быть завершен до 1 мая, а по всей республике – до 1 августа. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов.Он также поручил специалистам "Крымавтодора" и "Воды Крыма" до 1 мая решить вопрос о подъеме люков на проезжей части в крымской столице.Он уточнил, что в дальнейшем все проблемные участки дорог будут включены в план работ по асфальтированию. Такие капитальные работы по содержанию улично-дорожных сетей осуществляются из федерального и республиканского бюджетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход АлуштыУпавшую подпорную стену в Ялте укрепят специальной конструкциейВ Симферополе проведут эксперимент с дорожной разметкой

крым

симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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