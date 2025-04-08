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Когда в Крыму завершится ямочный ремонт дорог - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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Когда в Крыму завершится ямочный ремонт дорог
Когда в Крыму завершится ямочный ремонт дорог - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Когда в Крыму завершится ямочный ремонт дорог
В Симферополе ямочный ремонт дорог должен быть завершен до 1 мая, а по всей республике – до 1 августа. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T17:49
2025-04-08T17:49
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
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ремонт дорог
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транспорт
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе ямочный ремонт дорог должен быть завершен до 1 мая, а по всей республике – до 1 августа. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов.Он также поручил специалистам "Крымавтодора" и "Воды Крыма" до 1 мая решить вопрос о подъеме люков на проезжей части в крымской столице.Он уточнил, что в дальнейшем все проблемные участки дорог будут включены в план работ по асфальтированию. Такие капитальные работы по содержанию улично-дорожных сетей осуществляются из федерального и республиканского бюджетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход АлуштыУпавшую подпорную стену в Ялте укрепят специальной конструкциейВ Симферополе проведут эксперимент с дорожной разметкой
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, сергей аксенов, ремонт дорог, дороги крыма, транспорт, логистика, новости крыма
Когда в Крыму завершится ямочный ремонт дорог

Аксенов поручил завершить ямочный ремонт дорог в Крыму до 1 августа

17:49 08.04.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРемонт дорог в Крыму
Ремонт дорог в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе ямочный ремонт дорог должен быть завершен до 1 мая, а по всей республике – до 1 августа. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Важно при этом обеспечить его высокое качество и соответствие стандартам. До конца 2025 года необходимо выйти на целевой показатель: не более двух недель на устранение любой ямы или выбоины на асфальте после ее обнаружения", - написал глава региона в Telegram.
Он также поручил специалистам "Крымавтодора" и "Воды Крыма" до 1 мая решить вопрос о подъеме люков на проезжей части в крымской столице.
"Асфальтовое покрытие порядка 2 тысяч километров улично-дорожной сети в Крыму изношено более чем на 60%. Ямочного ремонта на данных участках будет недостаточно. Принято решение, что до 1 мая администрации муниципальных образований и специалисты "Крымавтодора" совместно с жителями обсудят приемлемый вариант временного ремонта таких улиц: с использованием холодного покрытия или щебневание", – отметил Аксенов.
Он уточнил, что в дальнейшем все проблемные участки дорог будут включены в план работ по асфальтированию. Такие капитальные работы по содержанию улично-дорожных сетей осуществляются из федерального и республиканского бюджетов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольСергей АксеновРемонт дорогДороги КрымаТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
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