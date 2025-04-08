Когда в Крыму завершится ямочный ремонт дорог
Аксенов поручил завершить ямочный ремонт дорог в Крыму до 1 августа
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРемонт дорог в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе ямочный ремонт дорог должен быть завершен до 1 мая, а по всей республике – до 1 августа. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Важно при этом обеспечить его высокое качество и соответствие стандартам. До конца 2025 года необходимо выйти на целевой показатель: не более двух недель на устранение любой ямы или выбоины на асфальте после ее обнаружения", - написал глава региона в Telegram.
Он также поручил специалистам "Крымавтодора" и "Воды Крыма" до 1 мая решить вопрос о подъеме люков на проезжей части в крымской столице.
"Асфальтовое покрытие порядка 2 тысяч километров улично-дорожной сети в Крыму изношено более чем на 60%. Ямочного ремонта на данных участках будет недостаточно. Принято решение, что до 1 мая администрации муниципальных образований и специалисты "Крымавтодора" совместно с жителями обсудят приемлемый вариант временного ремонта таких улиц: с использованием холодного покрытия или щебневание", – отметил Аксенов.
Он уточнил, что в дальнейшем все проблемные участки дорог будут включены в план работ по асфальтированию. Такие капитальные работы по содержанию улично-дорожных сетей осуществляются из федерального и республиканского бюджетов.
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