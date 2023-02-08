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Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людей - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людей
Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людей - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людей
Под завалами после взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области могут оставаться еще трое человек. Спасательные работы продолжатся до вечера 8 февраля... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T12:21
2023-02-08T12:22
взрыв газа в ефремове
россия
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
тульская область
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Под завалами после взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области могут оставаться еще трое человек. Спасательные работы продолжатся до вечера 8 февраля. Об этом сообщили в МЧС и экстренных службах региона, пишет РИА Новости.Подъезд жилого пятиэтажного дома обрушился в городе Ефремове Тульской области из-за взрыва бытового газа в одной из квартир накануне вечером. Взрыв разрушил восемь квартир. В первые несколько часов после трагедии спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей. На тот момент сообщалось о пятерых погибших. Прокуратура региона возбудила уголовное дело. Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь, к утру была разобрана половина завалов – 40 кубометров из 80.Под завалами остаются людиРано утром 8 февраля начальник главка МЧС по Тульской области Алексей Павлов заявил, что под завалами могут еще находиться люди. "Вероятность есть, работы продолжаем", – сказал он.Позже, около 10 часов утра, сотрудники экстренных служб сообщили, что под завалами могут находиться трое человек.Он добавил, что квартиру, в которой взорвался газ, по предварительной информации, снимали пятеро работников птицефабрики."По предварительным данным, эту квартиру уже очень давно сдает хозяйка пятерым работникам птицефабрики, – сказал он. – На момент происшествия один из них находился на кухне, он погиб. Дома были еще двое, они спасены".По последним данным МЧС России, жертвами взрыва стали пять человек, семеро спасены, пострадали трое.Разбор завалов планируют завершить к вечеруПо информации ГУ МЧС по Тульской области, в операции по спасению задействованы более 400 человек и свыше 110 единиц техники.Завершить разбор завалов и поисковые работы планируют к 17:00 8 февраля. После этого станет ясно, можно ли будет восстановить дом после взрыва и эксплуатировать его."Мы сделаем выводы ближе к сегодняшнему вечеру", – сказал Павлов. Для комплексной оценки состояния несущих конструкций здания эксперты используют комплекс "Струна", уточнил он.Помощь пострадавшимТульские власти уже заявили, что выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при взрыве газа в Ефремове. Получившие травмы получат поддержку в размере 500 тысяч рублей.Он выразил соболезнования родным и близким погибших.Ранее сообщалось, что, по данным правительства Тульской области, в пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домах Что делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами
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взрыв газа в ефремове, россия, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), тульская область, общество, новости
Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людей

Экстренные службы: под завалами дома в Ефремове могут находиться люди

12:21 08.02.2023 (обновлено: 12:22 08.02.2023)
 
© ГУ МЧС России по Тульской областиСпасатели МЧС России продолжают работу по ликвидации последствий происшествий на месте обрушения в Тульской области
Спасатели МЧС России продолжают работу по ликвидации последствий происшествий на месте обрушения в Тульской области
© ГУ МЧС России по Тульской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Под завалами после взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области могут оставаться еще трое человек. Спасательные работы продолжатся до вечера 8 февраля. Об этом сообщили в МЧС и экстренных службах региона, пишет РИА Новости.
Подъезд жилого пятиэтажного дома обрушился в городе Ефремове Тульской области из-за взрыва бытового газа в одной из квартир накануне вечером. Взрыв разрушил восемь квартир. В первые несколько часов после трагедии спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей. На тот момент сообщалось о пятерых погибших. Прокуратура региона возбудила уголовное дело. Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь, к утру была разобрана половина завалов – 40 кубометров из 80.

Под завалами остаются люди

Рано утром 8 февраля начальник главка МЧС по Тульской области Алексей Павлов заявил, что под завалами могут еще находиться люди. "Вероятность есть, работы продолжаем", – сказал он.
Позже, около 10 часов утра, сотрудники экстренных служб сообщили, что под завалами могут находиться трое человек.
"Не можем их найти, телефоны не отвечают, но и тела пока не находим", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что квартиру, в которой взорвался газ, по предварительной информации, снимали пятеро работников птицефабрики.
"По предварительным данным, эту квартиру уже очень давно сдает хозяйка пятерым работникам птицефабрики, – сказал он. – На момент происшествия один из них находился на кухне, он погиб. Дома были еще двое, они спасены".
По последним данным МЧС России, жертвами взрыва стали пять человек, семеро спасены, пострадали трое.

Разбор завалов планируют завершить к вечеру

По информации ГУ МЧС по Тульской области, в операции по спасению задействованы более 400 человек и свыше 110 единиц техники.
Завершить разбор завалов и поисковые работы планируют к 17:00 8 февраля. После этого станет ясно, можно ли будет восстановить дом после взрыва и эксплуатировать его.
"Мы сделаем выводы ближе к сегодняшнему вечеру", – сказал Павлов. Для комплексной оценки состояния несущих конструкций здания эксперты используют комплекс "Струна", уточнил он.

Помощь пострадавшим

Тульские власти уже заявили, что выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при взрыве газа в Ефремове. Получившие травмы получат поддержку в размере 500 тысяч рублей.
"Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тысяч рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тысяч рублей", – сообщил губернатор Алексей Дюмин.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что, по данным правительства Тульской области, в пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка.

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