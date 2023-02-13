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Число погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человек - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Число погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человек
Число погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человек - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Число погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человек
Количество погибших после взрыва и частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске выросло до 14 человек. Об этом сообщил губернатор Новосибирской... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T09:05
2023-02-13T09:05
взрыв газа в новосибирске
новости
новосибирск
происшествия
россия
андрей травников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших после взрыва и частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске выросло до 14 человек. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной 9 февраля. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Сообщалось о гибели 13 человек и более 20 пострадавших. По состоянию на утро понедельника число жертв увеличилось.СК завел дело об оказании небезопасных услуг. Уже задержаны и помещены под арест двое жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме. В центральном аппарате силового ведомства уточнили, что омичи не имели необходимых познаний и допуска на выполнение подобного рода работ, однако предлагали свои услуги жителям областного центра.После трагедии губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что восстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Новосибирске: новые данные по погибшим и спасеннымВзрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людейВзрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы
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Новости
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взрыв газа в новосибирске, новости, новосибирск, происшествия, россия, андрей травников
Число погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человек

Губернатор Травников: число жертв обрушения дома в Новосибирске увеличилось до 14 человек

09:05 13.02.2023
 
© РИА Новости . Владимир Николаев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий взрыва газа в жилом доме в Новосибирске
Ликвидация последствий взрыва газа в жилом доме в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости . Владимир Николаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших после взрыва и частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске выросло до 14 человек. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной 9 февраля. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Сообщалось о гибели 13 человек и более 20 пострадавших. По состоянию на утро понедельника число жертв увеличилось.
"Четырнадцать человек погибли, что очень прискорбно. Еще раз слова соболезнования всем родным и близким. При этом 14 человек были спасены непосредственно в зоне разрушений. Десятки человек были эвакуированы", - сказал глава региона.
СК завел дело об оказании небезопасных услуг. Уже задержаны и помещены под арест двое жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме. В центральном аппарате силового ведомства уточнили, что омичи не имели необходимых познаний и допуска на выполнение подобного рода работ, однако предлагали свои услуги жителям областного центра.
После трагедии губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что восстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят.
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Взрыв газа в НовосибирскеНовостиНовосибирскПроисшествияРоссияАндрей Травников
 
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