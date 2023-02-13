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Число погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человек

Число погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человек - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Число погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человек

Количество погибших после взрыва и частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске выросло до 14 человек. Об этом сообщил губернатор Новосибирской... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T09:05

2023-02-13T09:05

2023-02-13T09:05

взрыв газа в новосибирске

новости

новосибирск

происшествия

россия

андрей травников

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших после взрыва и частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске выросло до 14 человек. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной 9 февраля. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Сообщалось о гибели 13 человек и более 20 пострадавших. По состоянию на утро понедельника число жертв увеличилось.СК завел дело об оказании небезопасных услуг. Уже задержаны и помещены под арест двое жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме. В центральном аппарате силового ведомства уточнили, что омичи не имели необходимых познаний и допуска на выполнение подобного рода работ, однако предлагали свои услуги жителям областного центра.После трагедии губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что восстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Новосибирске: новые данные по погибшим и спасеннымВзрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людейВзрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в новосибирске, новости, новосибирск, происшествия, россия, андрей травников