https://crimea.ria.ru/20230210/tragediya-v-novosibirske-novye-dannye-po-pogibshim-i-spasennym-1126895842.html

Трагедия в Новосибирске: новые данные по погибшим и спасенным

Трагедия в Новосибирске: новые данные по погибшим и спасенным - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Трагедия в Новосибирске: новые данные по погибшим и спасенным

В Новосибирске число погибших после частичного обрушения жилого дома из-за взрыва газа выросло до 13 человек. Из-под завалов удалось спасти 14 жильцов. Об этом... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T09:02

2023-02-10T09:02

2023-02-10T09:08

новосибирск

взрыв газа в новосибирске

происшествия

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126874742_0:75:1277:793_1920x0_80_0_0_96284b745673e9757dba3c68d0104f8c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Новосибирске число погибших после частичного обрушения жилого дома из-за взрыва газа выросло до 13 человек. Из-под завалов удалось спасти 14 жильцов. Об этом сообщает областной главк МЧС.Отмечается, что среди спасенных есть ребенок."По уточненным данным на 10.00 (06.00 мск), удалось спасти 14 граждан, включая ребенка, из них девять человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.При этом жертвами трагедии уже стали 13 человек, по официальным данным пострадали 22 жильца. Вечером в четверг было известно о восьми погибших.День траураПосле трагедии в пятницу, 10 февраля, на территории Новосибирской области объявлен день траура. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. А также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил Травникову сформировать все необходимые предложения для поддержки пострадавших.Хронология трагедииВзрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске на улице Линейной произошел утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Для ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки спасатели применяют тяжелую технику, которая позволяет сдвигать обрушившиеся бетонные конструкции, под которыми могут находиться люди, сообщили в МЧС России. На месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.Восстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Подозреваемые задержаныПо уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске, задержаны 45-летняя жительница и 25-летний житель Омской области. По версии следствия, несколько дней назад подозреваемые под видом сотрудников ООО "Межрегионгаз Сервис" выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске. В ближайшее время Следком обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:После взрыва газа в Новосибирске задержаны жители Омской областиВзрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годыРазбор завалов после взрыва газа в Ефремове завершен

новосибирск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, взрыв газа в новосибирске, происшествия, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости