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После взрыва газа в Новосибирске задержаны жители Омской области - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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После взрыва газа в Новосибирске задержаны жители Омской области
После взрыва газа в Новосибирске задержаны жители Омской области - РИА Новости Крым, 09.02.2023
После взрыва газа в Новосибирске задержаны жители Омской области
По уголовному делу о хлопке газа в жилом доме в Новосибирске задержаны жители Омской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T17:17
2023-02-09T17:26
новосибирск
взрыв газа в новосибирске
взрыв газа
происшествия
россия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. По уголовному делу о хлопке газа в жилом доме в Новосибирске задержаны жители Омской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в четверг 9 февраля около восьми утра по местному времени. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. В региональном минздраве подтвердили гибель семи человек.По версии следствия, несколько дней назад подозреваемые под видом сотрудников ООО "Межрегионгаз Сервис" выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске. В настоящее время на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств и причин произошедшего. В частности, допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Назначены взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы.Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы &gt;&gt;Губернатор региона Андрей Травников назвал основной версией произошедшего нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Возбуждено уголовное дело.Во вторник, 7 февраля, в Ефремове Тульской области произошло аналогичное ЧП. Из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома на улице Химиков. Повреждения получили восемь квартир.В первые несколько часов после трагедии спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей. На тот момент сообщалось о пятерых погибших Позже стало известно о восьми жертвах, отмечалось, что среди них есть ребенок. Прокуратура региона возбудила уголовное дело. К вечеру 8 февраля разбор завалов завершили.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домахВзрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людейЧисло жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми
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новосибирск, взрыв газа в новосибирске, взрыв газа, происшествия, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
После взрыва газа в Новосибирске задержаны жители Омской области

Следком РФ: после взрыва газа в Новосибирске задержаны два жителя Омской области

17:17 09.02.2023 (обновлено: 17:26 09.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. По уголовному делу о хлопке газа в жилом доме в Новосибирске задержаны жители Омской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в четверг 9 февраля около восьми утра по местному времени. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. В региональном минздраве подтвердили гибель семи человек.

"Следователи областного СК России задержали 45-летнюю жительницу и 25-летнего жителя Омской области по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ", – говорится в сообщении. В ближайшее время Следком обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, несколько дней назад подозреваемые под видом сотрудников ООО "Межрегионгаз Сервис" выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске. В настоящее время на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.
Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств и причин произошедшего. В частности, допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Назначены взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы.
Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы >>
Губернатор региона Андрей Травников назвал основной версией произошедшего нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Возбуждено уголовное дело.
Во вторник, 7 февраля, в Ефремове Тульской области произошло аналогичное ЧП. Из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома на улице Химиков. Повреждения получили восемь квартир.
В первые несколько часов после трагедии спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей. На тот момент сообщалось о пятерых погибших Позже стало известно о восьми жертвах, отмечалось, что среди них есть ребенок. Прокуратура региона возбудила уголовное дело. К вечеру 8 февраля разбор завалов завершили.
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