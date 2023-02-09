https://crimea.ria.ru/20230209/posle-vzryva-gaza-v-novosibirske-zaderzhany-zhiteli-omskoy-oblasti-1126887705.html

После взрыва газа в Новосибирске задержаны жители Омской области

После взрыва газа в Новосибирске задержаны жители Омской области - РИА Новости Крым, 09.02.2023

После взрыва газа в Новосибирске задержаны жители Омской области

По уголовному делу о хлопке газа в жилом доме в Новосибирске задержаны жители Омской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T17:17

2023-02-09T17:17

2023-02-09T17:26

новосибирск

взрыв газа в новосибирске

взрыв газа

происшествия

россия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. По уголовному делу о хлопке газа в жилом доме в Новосибирске задержаны жители Омской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в четверг 9 февраля около восьми утра по местному времени. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. В региональном минздраве подтвердили гибель семи человек.По версии следствия, несколько дней назад подозреваемые под видом сотрудников ООО "Межрегионгаз Сервис" выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске. В настоящее время на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств и причин произошедшего. В частности, допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Назначены взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы.Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы >>Губернатор региона Андрей Травников назвал основной версией произошедшего нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Возбуждено уголовное дело.Во вторник, 7 февраля, в Ефремове Тульской области произошло аналогичное ЧП. Из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома на улице Химиков. Повреждения получили восемь квартир.В первые несколько часов после трагедии спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей. На тот момент сообщалось о пятерых погибших Позже стало известно о восьми жертвах, отмечалось, что среди них есть ребенок. Прокуратура региона возбудила уголовное дело. К вечеру 8 февраля разбор завалов завершили.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домахВзрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людейЧисло жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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