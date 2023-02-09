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При взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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При взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек
При взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек - РИА Новости Крым, 09.02.2023
При взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек
Количество погибших после взрыва и частичного обрушения дома в Новосибирске увеличилось до семи. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона. РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T15:41
2023-02-09T15:41
новосибирск
взрыв газа в новосибирске
взрыв газа
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших после взрыва и частичного обрушения дома в Новосибирске увеличилось до семи. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.Уточняется, что двоих пострадавших уже выписали из больницы. В стационарах остаются семь человек, двое из них в тяжелом состоянии.Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Разбор завалов продолжается. Для ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки в Новосибирске спасатели применяют тяжелую технику.Губернатор региона Андрей Травников назвал основной версией произошедшего нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьмиВзрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десятьПри взрыве погиб ребенок – что известно о ЧП в подмосковном Ступино
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новосибирск, взрыв газа в новосибирске, взрыв газа, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
При взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек

Минздрав Новосибирской области: число погибших после взрыва дома выросло до семи человек

15:41 09.02.2023
 
© РИА Новости . Владимир Николаев / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Новосибирске
Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости . Владимир Николаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших после взрыва и частичного обрушения дома в Новосибирске увеличилось до семи. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.
"Обновленная информация о пострадавших в результате обрушения подъезда на Линейной, 39. Под завалами нашли еще одного погибшего. Это женщина 40 лет. Число погибших достигло семи", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что двоих пострадавших уже выписали из больницы. В стационарах остаются семь человек, двое из них в тяжелом состоянии.
Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Разбор завалов продолжается. Для ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки в Новосибирске спасатели применяют тяжелую технику.
Губернатор региона Андрей Травников назвал основной версией произошедшего нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Возбуждено уголовное дело.
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