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При взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек
При взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек - РИА Новости Крым, 09.02.2023
При взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек
Количество погибших после взрыва и частичного обрушения дома в Новосибирске увеличилось до семи. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона. РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T15:41
2023-02-09T15:41
2023-02-09T15:41
новосибирск
взрыв газа в новосибирске
взрыв газа
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших после взрыва и частичного обрушения дома в Новосибирске увеличилось до семи. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.Уточняется, что двоих пострадавших уже выписали из больницы. В стационарах остаются семь человек, двое из них в тяжелом состоянии.Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Разбор завалов продолжается. Для ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки в Новосибирске спасатели применяют тяжелую технику.Губернатор региона Андрей Травников назвал основной версией произошедшего нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьмиВзрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десятьПри взрыве погиб ребенок – что известно о ЧП в подмосковном Ступино
https://crimea.ria.ru/20230208/vzryvy-gaza-v-krymu-i-rossii-krupneyshie-chp-za-poslednie-gody-1126845115.html
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новосибирск, взрыв газа в новосибирске, взрыв газа, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
При взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек
Минздрав Новосибирской области: число погибших после взрыва дома выросло до семи человек