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При взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек

При взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек - РИА Новости Крым, 09.02.2023

При взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек

Количество погибших после взрыва и частичного обрушения дома в Новосибирске увеличилось до семи. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона. РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T15:41

2023-02-09T15:41

2023-02-09T15:41

новосибирск

взрыв газа в новосибирске

взрыв газа

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших после взрыва и частичного обрушения дома в Новосибирске увеличилось до семи. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.Уточняется, что двоих пострадавших уже выписали из больницы. В стационарах остаются семь человек, двое из них в тяжелом состоянии.Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Разбор завалов продолжается. Для ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки в Новосибирске спасатели применяют тяжелую технику.Губернатор региона Андрей Травников назвал основной версией произошедшего нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьмиВзрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десятьПри взрыве погиб ребенок – что известно о ЧП в подмосковном Ступино

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новосибирск

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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