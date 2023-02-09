https://crimea.ria.ru/20230209/vzryv-gaza-v-zhilom-dome-novosibirska-obrusheny-dva-podezda-est-zhertvy-1126868715.html

Взрыв газа в жилом доме Новосибирска: обрушены два подъезда, есть жертвы

Взрыв газа в жилом доме Новосибирска: обрушены два подъезда, есть жертвы - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Взрыв газа в жилом доме Новосибирска: обрушены два подъезда, есть жертвы

В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске обрушились два подъезда, есть жертвы. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T07:05

2023-02-09T07:05

2023-02-09T07:11

происшествия

взрыв газа

новосибирск

взрыв газа в новосибирске

россия

общество

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске обрушились два подъезда, есть жертвы. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по области.Инцидент произошел утром на улице Линейной. Количество пострадавших еще уточняется. Идет разбор завалов. По последним данным, погибли два человека, еще семь получили травмы.На месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.Из дома эвакуировали 50 человек. В ближайшей гимназии развернут пункт временного размещения, там жильцы и спасатели, работающие на месте, могут получить горячее питание.По информации городских властей, жителей дома временно переселят в гостиницу.Аналогичное ЧП случилось во вторник, 7 февраля, в Ефремове Тульской области. Подъезд жилого 5-этажного дома обрушился на улице Химиков из-за взрыва бытового газа, который разрушил восемь квартир. В первые несколько часов после трагедии спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей. На тот момент сообщалось о пятерых погибших Позже стало известно о восьми жертвах, отмечалось, что среди них есть ребенок. Прокуратура региона возбудила уголовное дело. К вечеру 8 февраля разбор завалов завершили.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домахВзрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людейЧисло жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми

https://crimea.ria.ru/20230208/vzryvy-gaza-v-krymu-i-rossii-krupneyshie-chp-za-poslednie-gody-1126845115.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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