Рейтинг@Mail.ru
Взрыв газа в жилом доме Новосибирска: обрушены два подъезда, есть жертвы - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230209/vzryv-gaza-v-zhilom-dome-novosibirska-obrusheny-dva-podezda-est-zhertvy-1126868715.html
Взрыв газа в жилом доме Новосибирска: обрушены два подъезда, есть жертвы
Взрыв газа в жилом доме Новосибирска: обрушены два подъезда, есть жертвы - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Взрыв газа в жилом доме Новосибирска: обрушены два подъезда, есть жертвы
В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске обрушились два подъезда, есть жертвы. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T07:05
2023-02-09T07:11
происшествия
взрыв газа
новосибирск
взрыв газа в новосибирске
россия
общество
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126868594_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_7f4dc908ee15680c49cc88273c897448.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске обрушились два подъезда, есть жертвы. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по области.Инцидент произошел утром на улице Линейной. Количество пострадавших еще уточняется. Идет разбор завалов. По последним данным, погибли два человека, еще семь получили травмы.На месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.Из дома эвакуировали 50 человек. В ближайшей гимназии развернут пункт временного размещения, там жильцы и спасатели, работающие на месте, могут получить горячее питание.По информации городских властей, жителей дома временно переселят в гостиницу.Аналогичное ЧП случилось во вторник, 7 февраля, в Ефремове Тульской области. Подъезд жилого 5-этажного дома обрушился на улице Химиков из-за взрыва бытового газа, который разрушил восемь квартир. В первые несколько часов после трагедии спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей. На тот момент сообщалось о пятерых погибших Позже стало известно о восьми жертвах, отмечалось, что среди них есть ребенок. Прокуратура региона возбудила уголовное дело. К вечеру 8 февраля разбор завалов завершили.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домахВзрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людейЧисло жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми
https://crimea.ria.ru/20230208/vzryvy-gaza-v-krymu-i-rossii-krupneyshie-chp-za-poslednie-gody-1126845115.html
новосибирск
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126868594_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_1899707665824faca42f6395ba884250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, взрыв газа, новосибирск, взрыв газа в новосибирске, россия, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Взрыв газа в жилом доме Новосибирска: обрушены два подъезда, есть жертвы

В результате взрыва газа в жилом доме Новосибирска обрушены два подъезда: погибли люди

07:05 09.02.2023 (обновлено: 07:11 09.02.2023)
 
© Telegram Анатолий ЛокотьВзрыв газа произошел в жилом доме в Новосибирске
Взрыв газа произошел в жилом доме в Новосибирске
© Telegram Анатолий Локоть
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске обрушились два подъезда, есть жертвы. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по области.
Инцидент произошел утром на улице Линейной. Количество пострадавших еще уточняется. Идет разбор завалов. По последним данным, погибли два человека, еще семь получили травмы.
На месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.
Из дома эвакуировали 50 человек. В ближайшей гимназии развернут пункт временного размещения, там жильцы и спасатели, работающие на месте, могут получить горячее питание.
По информации городских властей, жителей дома временно переселят в гостиницу.

"Принято решение о размещении жильцов из пострадавшего дома в гостинице "Северной" на проспекте Дзержинского", - говорится в сообщении мэрии.

Ликвидация последствий взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
Вчера, 10:59
Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы
Аналогичное ЧП случилось во вторник, 7 февраля, в Ефремове Тульской области. Подъезд жилого 5-этажного дома обрушился на улице Химиков из-за взрыва бытового газа, который разрушил восемь квартир. В первые несколько часов после трагедии спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей. На тот момент сообщалось о пятерых погибших Позже стало известно о восьми жертвах, отмечалось, что среди них есть ребенок. Прокуратура региона возбудила уголовное дело. К вечеру 8 февраля разбор завалов завершили.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домах
Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людей
Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми
ПроисшествияВзрыв газаНовосибирскВзрыв газа в НовосибирскеРоссияОбществоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45В Крыму поддержали возможный бойкот Олимпиады 2024
08:41В Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения
08:26Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
07:52Какие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поезда
07:34В школах Севастополя подростков начали прививать от вируса папилломы
07:05Взрыв газа в жилом доме Новосибирска: обрушены два подъезда, есть жертвы
07:02Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
00:01Метель и гололедица: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 9 февраля
23:28Путин провел оперативное совещание с Совбезом
22:04Главные новости и заявления дня: 8 февраля
21:42Когда Киев получит первые танки Leopard 2 – минобороны Германии
21:28Главные новости Крыма: 8 февраля
21:10Раскрыт смысл слов Арестовича о "корейском сценарии" раздела Украины
20:59В Совфеде назвали шанс для Украины спастись от уничтожения
20:48Россия расширила санкции против США
20:31Как переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьи
20:11Когда замерзнет Севастопольская бухта – ученые
19:53Разбор завалов после взрыва газа в Ефремове завершен
19:32"Ответ будет беспощадным": сенатор о реакции России на удары по Крыму
Лента новостейМолния