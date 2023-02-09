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Трагедия в Новосибирске: новые погибшие и день траура - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Трагедия в Новосибирске: новые погибшие и день траура
Трагедия в Новосибирске: новые погибшие и день траура - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Трагедия в Новосибирске: новые погибшие и день траура
Число погибших в результате обрушения подъездов жилого дома в Новосибирске возросло до восьми человек. В регионе объявлен траур, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T19:10
2023-02-09T19:10
новосибирск
взрыв газа в новосибирске
взрыв газа
владимир путин (политик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Число погибших в результате обрушения подъездов жилого дома в Новосибирске возросло до восьми человек. В регионе объявлен траур, сообщил губернатор Андрей Травников.Губернатор области Андрей Травников назвал произошедшее на улице Линейной "большой трагедией, потрясшей всех новосибирцев"."Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание", – написал в своем Telegram-канале Травников.В связи с трагедией, в пятницу, 10 февраля на территории Новосибирской области объявляется день траура. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. А также скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил Травникову сформировать все необходимые предложения для поддержки пострадавших.Хронология трагедииВзрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске на улице Линейной произошел утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Для ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки спасатели применяют тяжелую технику, которая позволяет сдвигать обрушившиеся бетонные конструкции, под которыми могут находиться люди, сообщили в МЧС России. На месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.Восстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Подозреваемые задержаныПо уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске, задержаны 45-летняя жительница и 25-летний житель Омской области. По версии следствия, несколько дней назад подозреваемые под видом сотрудников ООО "Межрегионгаз Сервис" выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске. В ближайшее время Следком обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домахВзрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людейЧисло жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми
https://crimea.ria.ru/20230209/posle-vzryva-gaza-v-novosibirske-zaderzhany-zhiteli-omskoy-oblasti-1126887705.html
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РИА Новости Крым
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новосибирск, взрыв газа в новосибирске, взрыв газа, владимир путин (политик), новости
Трагедия в Новосибирске: новые погибшие и день траура

Минздрав: под завалами пятиэтажки в Новосибирске нашли тело еще одного погибшего

19:10 09.02.2023
 
© РИА Новости . Владимир Николаев / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Новосибирске
Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости . Владимир Николаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Число погибших в результате обрушения подъездов жилого дома в Новосибирске возросло до восьми человек. В регионе объявлен траур, сообщил губернатор Андрей Травников.
"Уже восемь погибших. Под завалами нашли еще одно тело", – говорится в сообщении.
Губернатор области Андрей Травников назвал произошедшее на улице Линейной "большой трагедией, потрясшей всех новосибирцев".
"Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание", – написал в своем Telegram-канале Травников.
В связи с трагедией, в пятницу, 10 февраля на территории Новосибирской области объявляется день траура. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. А также скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил Травникову сформировать все необходимые предложения для поддержки пострадавших.

Хронология трагедии

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске на улице Линейной произошел утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Для ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки спасатели применяют тяжелую технику, которая позволяет сдвигать обрушившиеся бетонные конструкции, под которыми могут находиться люди, сообщили в МЧС России. На месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.
Восстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Подозреваемые задержаны

По уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске, задержаны 45-летняя жительница и 25-летний житель Омской области. По версии следствия, несколько дней назад подозреваемые под видом сотрудников ООО "Межрегионгаз Сервис" выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске. В ближайшее время Следком обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
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