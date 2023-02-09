https://crimea.ria.ru/20230209/tragediya-v-novosibirske-novye-pogibshie-i-den-traura-1126890681.html

Трагедия в Новосибирске: новые погибшие и день траура

Трагедия в Новосибирске: новые погибшие и день траура - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Трагедия в Новосибирске: новые погибшие и день траура

Число погибших в результате обрушения подъездов жилого дома в Новосибирске возросло до восьми человек. В регионе объявлен траур, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T19:10

2023-02-09T19:10

2023-02-09T19:10

новосибирск

взрыв газа в новосибирске

взрыв газа

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Число погибших в результате обрушения подъездов жилого дома в Новосибирске возросло до восьми человек. В регионе объявлен траур, сообщил губернатор Андрей Травников.Губернатор области Андрей Травников назвал произошедшее на улице Линейной "большой трагедией, потрясшей всех новосибирцев"."Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание", – написал в своем Telegram-канале Травников.В связи с трагедией, в пятницу, 10 февраля на территории Новосибирской области объявляется день траура. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. А также скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил Травникову сформировать все необходимые предложения для поддержки пострадавших.Хронология трагедииВзрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске на улице Линейной произошел утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Для ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки спасатели применяют тяжелую технику, которая позволяет сдвигать обрушившиеся бетонные конструкции, под которыми могут находиться люди, сообщили в МЧС России. На месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.Восстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Подозреваемые задержаныПо уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске, задержаны 45-летняя жительница и 25-летний житель Омской области. По версии следствия, несколько дней назад подозреваемые под видом сотрудников ООО "Межрегионгаз Сервис" выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске. В ближайшее время Следком обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домахВзрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людейЧисло жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми

https://crimea.ria.ru/20230209/posle-vzryva-gaza-v-novosibirske-zaderzhany-zhiteli-omskoy-oblasti-1126887705.html

новосибирск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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