https://crimea.ria.ru/20230209/minuty-tishiny-i-poisk-vyzhivshikh-vse-o-chp-v-novosibirske-k-etomu-chasu-1126875006.html

"Минуты тишины" и поиск выживших: все о ЧП в Новосибирске к этому часу

"Минуты тишины" и поиск выживших: все о ЧП в Новосибирске к этому часу - РИА Новости Крым, 09.02.2023

"Минуты тишины" и поиск выживших: все о ЧП в Новосибирске к этому часу

Семь пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске госпитализированы, двое из них — в отделение реанимации и интенсивной терапии. Об этом... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T10:10

2023-02-09T10:10

2023-02-09T10:13

взрыв газа в новосибирске

новосибирск

происшествия

общество

взрыв газа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126874742_0:75:1277:793_1920x0_80_0_0_96284b745673e9757dba3c68d0104f8c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Семь пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске госпитализированы, двое из них — в отделение реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. По предварительным данным, погибли два человека.На месте происшествия дежурят пять бригад скорой медицинской помощи.Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домах >>11 жителей взорвавшегося дома пока не найденыСудьба 11 жителей поврежденного взрывом дома в Новосибирске пока неизвестна, поисково-спасательные работы продолжаются.На базе новосибирской школы № 85 развернули пункт временного размещения. Там сейчас находятся 35 человек.МЧС подключило тяжелую техникуДля ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки в Новосибирске спасатели применяют тяжелую технику. Это позволяет сдвигать обрушившиеся бетонные конструкции, под которыми могут находиться люди, сообщили в МЧС России.Новый дом для жильцов поврежденной пятиэтажкиВосстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.По информации областного министерства ЖКХ, газовое оборудование в этом пятиэтажном доме проверяли осенью 2022 года. По итогам обследования ничего критичного выявлено не было. Однако теперь специалистам предстоит проверить все и выяснить причину ЧП.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв газа в жилом доме Новосибирска: обрушены два подъезда, есть жертвыВзрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годыЧисло жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми

https://crimea.ria.ru/20230208/chislo-zhertv-pri-vzryve-v-pyatietazhke-v-tulskoy-oblasti-dostiglo-vosmi-1126857053.html

новосибирск

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в новосибирске, новосибирск, происшествия, общество, взрыв газа, россия