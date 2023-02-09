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"Минуты тишины" и поиск выживших: все о ЧП в Новосибирске к этому часу - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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"Минуты тишины" и поиск выживших: все о ЧП в Новосибирске к этому часу
"Минуты тишины" и поиск выживших: все о ЧП в Новосибирске к этому часу - РИА Новости Крым, 09.02.2023
"Минуты тишины" и поиск выживших: все о ЧП в Новосибирске к этому часу
Семь пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске госпитализированы, двое из них — в отделение реанимации и интенсивной терапии. Об этом... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T10:10
2023-02-09T10:13
взрыв газа в новосибирске
новосибирск
происшествия
общество
взрыв газа
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Семь пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске госпитализированы, двое из них — в отделение реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. По предварительным данным, погибли два человека.На месте происшествия дежурят пять бригад скорой медицинской помощи.Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домах &gt;&gt;11 жителей взорвавшегося дома пока не найденыСудьба 11 жителей поврежденного взрывом дома в Новосибирске пока неизвестна, поисково-спасательные работы продолжаются.На базе новосибирской школы № 85 развернули пункт временного размещения. Там сейчас находятся 35 человек.МЧС подключило тяжелую техникуДля ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки в Новосибирске спасатели применяют тяжелую технику. Это позволяет сдвигать обрушившиеся бетонные конструкции, под которыми могут находиться люди, сообщили в МЧС России.Новый дом для жильцов поврежденной пятиэтажкиВосстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.По информации областного министерства ЖКХ, газовое оборудование в этом пятиэтажном доме проверяли осенью 2022 года. По итогам обследования ничего критичного выявлено не было. Однако теперь специалистам предстоит проверить все и выяснить причину ЧП.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв газа в жилом доме Новосибирска: обрушены два подъезда, есть жертвыВзрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годыЧисло жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми
https://crimea.ria.ru/20230208/chislo-zhertv-pri-vzryve-v-pyatietazhke-v-tulskoy-oblasti-dostiglo-vosmi-1126857053.html
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"Минуты тишины" и поиск выживших: все о ЧП в Новосибирске к этому часу

Минздрав РФ: после взрыва газа в многоэтажке Новосибирска госпитализированы 7 человек

10:10 09.02.2023 (обновлено: 10:13 09.02.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Николаев / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Новосибирске
Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости . Владимир Николаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Семь пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске госпитализированы, двое из них — в отделение реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. По предварительным данным, погибли два человека.
"По оперативным данным, в медицинские учреждения госпитализированы 7 пострадавших в происшествии в Новосибирске, двое из них — в отделение реанимации и интенсивной терапии. Еще двоим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.
На месте происшествия дежурят пять бригад скорой медицинской помощи.
Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домах >>

11 жителей взорвавшегося дома пока не найдены

Судьба 11 жителей поврежденного взрывом дома в Новосибирске пока неизвестна, поисково-спасательные работы продолжаются.
"В доме прописано 117 человек, но есть нюансы, отдельные квартиры сдаются в аренду. Проведена и продолжается работа по телефонному обзвону — поиску людей. Пока судьба 11 человек не ясна. Один смертельный случай", — сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть.
На базе новосибирской школы № 85 развернули пункт временного размещения. Там сейчас находятся 35 человек.

МЧС подключило тяжелую технику

Для ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки в Новосибирске спасатели применяют тяжелую технику. Это позволяет сдвигать обрушившиеся бетонные конструкции, под которыми могут находиться люди, сообщили в МЧС России.
"Периодически объявляется "минута тишины", что помогает кинологам в поисках людей, которые могут оставаться под завалами. Всего задействовано 473 человека и 131 единица техники", - добавили в ведомстве.

Новый дом для жильцов поврежденной пятиэтажки

Восстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
"Временное решение жилищного вопроса - это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято: жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", - написал Травников в своем Telegram-канале.
По информации областного министерства ЖКХ, газовое оборудование в этом пятиэтажном доме проверяли осенью 2022 года. По итогам обследования ничего критичного выявлено не было. Однако теперь специалистам предстоит проверить все и выяснить причину ЧП.
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