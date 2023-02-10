https://crimea.ria.ru/20230210/v-novosibirske-arestovany-oba-figuranta-dela-o-vzryve-gaza-v-zhilom-dome-1126908620.html

В Новосибирске арестованы оба фигуранта дела о взрыве газа в жилом доме

В Новосибирске арестованы оба фигуранта дела о взрыве газа в жилом доме - РИА Новости Крым, 10.02.2023

В Новосибирске арестованы оба фигуранта дела о взрыве газа в жилом доме

Оба фигуранта по делу о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска арестованы по решению суда, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T15:43

2023-02-10T15:43

2023-02-10T15:43

новосибирск

взрыв газа в новосибирске

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9e719158a658afb15f75915486330af1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Оба фигуранта по делу о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска арестованы по решению суда, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в четверг, 9 февраля, около восьми утра по местному времени. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Жертвами трагедии стали 13 человек, по официальным данным пострадали 22 жильца.Уголовное делоВ тот же день на место происшествия выехала следственная группа, было возбуждено уголовное дело. Главная версия частичного обрушения конструкций жилой многоэтажки в Новосибирске – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.По подозрению в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержали жителей Омской области, 45 и 25 лет. По версии следствия, за несколько дней до трагедии подозреваемые под видом сотрудников фирмы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах обрушившегося подъезда дома.В центральном аппарате силового ведомства уточнили, что омичи не имели необходимых познаний и допуска на выполнение подобного рода работ, однако предлагали свои услуги жителям областного центра."С 6 по 8 февраля, представляясь сотрудниками фактически не осуществляющего деятельность ООО "Межрегионгаз Сервис", в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Заельцовском районе города Новосибирска произвели демонтаж газового оборудования и установили другое, за что получили материальное вознаграждение", - говорится в сообщении.Следователи выступили с ходатайством об их аресте. Сообщалось, что перед судебным заседанием одна из обвиняемых заявила, что работала контролером и 6 февраля в доме проводились работы в трех квартирах, но лично она их не выполняла. Она также выразила сожаление о случившемся и подчеркнула, что не знает, кто в этом виноват.Последствия мошенничества9 февраля в одной из квартир дома на улице Линейной произошла утечка и хлопок газовоздушной смеси, что привело к значительному обрушению здания, констатирует следствие. Утром 10 февраля аварийно-спасательные работы были завершены. Количество погибших достигло 13 человек, из под завалов спали 14 жильцов, в том числе ребенка. Восстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.В связи с трагедией, в пятницу, 10 февраля на территории Новосибирской области объявлен день траура. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. А также скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил Травникову сформировать все необходимые предложения для поддержки пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годыТрагедия в Новосибирске: новые данные по погибшим и спасеннымЧисло жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми

https://crimea.ria.ru/20230210/v-novosibirske-arestovana-figurantka-dela-o-vzryve-gaza-v-mnogoetazhke-1126902301.html

новосибирск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, взрыв газа в новосибирске, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, общество