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В Новосибирске арестована фигурантка дела о взрыве газа в многоэтажке - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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В Новосибирске арестована фигурантка дела о взрыве газа в многоэтажке
В Новосибирске арестована фигурантка дела о взрыве газа в многоэтажке - РИА Новости Крым, 10.02.2023
В Новосибирске арестована фигурантка дела о взрыве газа в многоэтажке
Фигурантка дела о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска, в результате которого по последним данным погибли 13 человек, арестована на два месяца. Как пишет РИА... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T12:37
2023-02-10T13:32
новосибирск
взрыв газа в новосибирске
закон и право
происшествия
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Фигурантка дела о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска, в результате которого по последним данным погибли 13 человек, арестована на два месяца. Как пишет РИА Новости, решение принял Центральный районный суд Новосибирска, удовлетворив ходатайство следствия."Избрать в отношении Урбах Ирины Александровны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 9 апреля 2023 года", - постановил судья Роман Фролов.Ходатайство об аресте женщины подал следователь СК. Заседание прошло в закрытом режиме.Перед судебным заседанием обвиняемая заявила, что работала контролером и 6 февраля в доме проводились работы в трех квартирах, но лично она их не выполняла. Она также выразила сожаление о случившемся и подчеркнула, что не знает, кто в этом виноват.Как ранее сообщалось, по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске, задержаны 45-летняя жительница и 25-летний житель Омской области. По версии следствия, несколько дней назад подозреваемые под видом сотрудников ООО "Межрегионгаз Сервис" выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске. Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске на улице Линейной произошел утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Для ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки спасатели применяют тяжелую технику, которая позволяет сдвигать обрушившиеся бетонные конструкции, под которыми могут находиться люди, сообщили в МЧС России. На месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.Восстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Новосибирске: новые данные по погибшим и спасеннымПосле взрыва газа в Новосибирске задержаны жители Омской областиВзрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы
https://crimea.ria.ru/20230209/tragediya-v-novosibirske-novye-pogibshie-i-den-traura-1126890681.html
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новосибирск, взрыв газа в новосибирске, закон и право, происшествия, новости, общество
В Новосибирске арестована фигурантка дела о взрыве газа в многоэтажке

Суд в Новосибирске на два месяца арестовал фигурантку по делу о взрыве газа в жилом доме

12:37 10.02.2023 (обновлено: 13:32 10.02.2023)
 
© Fotolia / Africa StudioМолоток судьи
Молоток судьи
© Fotolia / Africa Studio
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Фигурантка дела о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска, в результате которого по последним данным погибли 13 человек, арестована на два месяца. Как пишет РИА Новости, решение принял Центральный районный суд Новосибирска, удовлетворив ходатайство следствия.
"Избрать в отношении Урбах Ирины Александровны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 9 апреля 2023 года", - постановил судья Роман Фролов.
Ходатайство об аресте женщины подал следователь СК. Заседание прошло в закрытом режиме.
Перед судебным заседанием обвиняемая заявила, что работала контролером и 6 февраля в доме проводились работы в трех квартирах, но лично она их не выполняла. Она также выразила сожаление о случившемся и подчеркнула, что не знает, кто в этом виноват.
Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 19:10
Трагедия в Новосибирске: новые погибшие и день траура
Как ранее сообщалось, по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске, задержаны 45-летняя жительница и 25-летний житель Омской области. По версии следствия, несколько дней назад подозреваемые под видом сотрудников ООО "Межрегионгаз Сервис" выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске.
Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске на улице Линейной произошел утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Для ликвидации последствий обрушения жилой пятиэтажки спасатели применяют тяжелую технику, которая позволяет сдвигать обрушившиеся бетонные конструкции, под которыми могут находиться люди, сообщили в МЧС России. На месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.
Восстанавливать частично обрушившийся дом власти региона считают нецелесообразным, жителей переселят, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
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