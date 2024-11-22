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Взрывы гремят на Украине - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Взрывы гремят на Украине
Взрывы гремят на Украине - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Взрывы гремят на Украине
Утром в пятницу в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской, Сумской и Днепропетровской областях прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги,... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T07:57
2024-11-22T08:48
украина
взрыв
киевская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Утром в пятницу в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской, Сумской и Днепропетровской областях прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.Воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.По данным РИА Новости, в Сумской области взрыв прогремел в районе полигона бывшего военного училища.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромыВзрывы на Украине – горит критическая инфраструктураНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
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украина, взрыв, киевская область, днепропетровская область, сумская область, новости, в мире
Взрывы гремят на Украине

В Киевской и Сумской областях Украины в пятницу утром гремят взрывы

07:57 22.11.2024 (обновлено: 08:48 22.11.2024)
 
© ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© ГСЧС Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Утром в пятницу в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской, Сумской и Днепропетровской областях прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.
Воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
По данным РИА Новости, в Сумской области взрыв прогремел в районе полигона бывшего военного училища.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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