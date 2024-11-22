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Взрывы гремят на Украине

Взрывы гремят на Украине - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Взрывы гремят на Украине

Утром в пятницу в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской, Сумской и Днепропетровской областях прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги,... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T07:57

2024-11-22T07:57

2024-11-22T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Утром в пятницу в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской, Сумской и Днепропетровской областях прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.Воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.По данным РИА Новости, в Сумской области взрыв прогремел в районе полигона бывшего военного училища.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромыВзрывы на Украине – горит критическая инфраструктураНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики

украина

киевская область

днепропетровская область

сумская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, киевская область, днепропетровская область, сумская область, новости, в мире