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На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромы - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромы
На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромы - РИА Новости Крым, 18.11.2024
На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромы
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины, включая места подготовки операторов дронов и РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины, включая места подготовки операторов дронов и места хранения БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.Накануне сообщалось, что сутками ранее в результате российских ударов были поражены военные аэродромы, объекты газодобычи и энергетики, используемые для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также склад беспилотных летательных аппаратов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине – горит критическая инфраструктураНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
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новости сво, министерство обороны рф, новости, украина, россия, вооруженные силы россии, потери всу
На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромы

Армия РФ нанесла удары по объектам энергетики и местам подготовки операторов дронов ВСУ

13:50 18.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины, включая места подготовки операторов дронов и места хранения БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и складам хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Кроме того, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.
Накануне сообщалось, что сутками ранее в результате российских ударов были поражены военные аэродромы, объекты газодобычи и энергетики, используемые для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также склад беспилотных летательных аппаратов.
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