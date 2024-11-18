https://crimea.ria.ru/20241118/na-ukraine-unichtozheny-obekty-energetiki-i-voennye-aerodromy-1141938149.html

На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромы

На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромы - РИА Новости Крым, 18.11.2024

На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромы

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины, включая места подготовки операторов дронов и РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T13:50

2024-11-18T13:50

2024-11-18T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины, включая места подготовки операторов дронов и места хранения БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.Накануне сообщалось, что сутками ранее в результате российских ударов были поражены военные аэродромы, объекты газодобычи и энергетики, используемые для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также склад беспилотных летательных аппаратов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине – горит критическая инфраструктураНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики

https://crimea.ria.ru/20241118/armiya-rossii-osvobodila-novoalekseevku-v-dnr-1141937380.html

украина

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новости, украина, россия, вооруженные силы россии, потери всу