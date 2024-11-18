На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромы
Армия РФ нанесла удары по объектам энергетики и местам подготовки операторов дронов ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган" ЦВО на Покровском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины, включая места подготовки операторов дронов и места хранения БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и складам хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Кроме того, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.
Накануне сообщалось, что сутками ранее в результате российских ударов были поражены военные аэродромы, объекты газодобычи и энергетики, используемые для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также склад беспилотных летательных аппаратов.
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