https://crimea.ria.ru/20241118/novosti-svo-kiev-poteryal-pochti-2000-boevikov-za-sutki-1141938641.html

Новости СВО: Киев потерял почти 2000 боевиков за сутки

Новости СВО: Киев потерял почти 2000 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Новости СВО: Киев потерял почти 2000 боевиков за сутки

Российские войска за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений,... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T14:15

2024-11-18T14:15

2024-11-18T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений, потери ВСУ за сутки составили порядка 1900 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Басово и Казачья Лопань Харьковская область. Потери противника составили до 50 военнослужащих и два автомобиля.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и разбили противника в районах Загрызово, Купянска, Глушковки Харьковской области, Красного Лимана и Торского Донецкой Народной Республики.Также отражены три контратаки штурмовых групп. Украинские войска потеряли до 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, самоходки Krab и "Богдана", гаубицу М198 и два орудия М119, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-30. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада с боеприпасами.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Андреевка, Анновка, Дачное и Курахово ДНР, а также отразили две контратаки.Потери противника составили 695 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, гаубица "Мста-Б", четыре орудия Д-20, гаубица Д-30 и два орудия М119 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка в ДНР. Противник потерпел поражение в районах Дзержинска, Вознесенки и Украинки ДНР. Отражены 11 контратак штурмовиков ВСУ.Украинские войска потеряли более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113, гаубицу М-777, пикап, самоходную артиллерийскую установку Krab, два орудия Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки "Рапира".Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Улаклы, Константинополь и Великая Новоселка ДНР. Также военнослужащие группировки отразили одну контратаку.Потери противника составили до 135 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица М-777 и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS.Подразделения группировки войск "Днепр" разгромили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Блакитное, Ольговка и Никольское Херсонской области.Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и полевой склад боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – КремльФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus"Удары вглубь России - как это изменит ход спецоперацииБезопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , украина, россия, инфографика