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В Крыму арестовали имущество пособников терроризма
В Крыму арестовали имущество пособников терроризма - РИА Новости Крым, 18.11.2024
В Крыму арестовали имущество пособников терроризма
В Крыму наложен арест на имущество пособников терроризма. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T14:00
2024-11-18T14:00
2024-11-18T14:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму наложен арест на имущество пособников терроризма. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.В СК напомнили, что продолжается расследование уголовного дела по заочному обвинению командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения вооруженных сил Украины в совершении терактов на территории Крыма.Следователь СК России внес в суд ходатайство о наложении ареста на имущество родственников обвиняемого. Земельные участки и коммерческая недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей находятся в Крыму.Суд удовлетворил ходатайство следствия. Также обвиняемый заочно заключен судом под стражу. На данный момент он объявлен в межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил бомбы для терактов: украинского агента задержали под КалугойПойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта ФеодосииДело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, закон и право, терроризм, новости крыма, атаки всу на крым
В Крыму арестовали имущество пособников терроризма
В Крыму арестовали имущество родственников командира ВСУ за пособничество терроризму
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму наложен арест на имущество пособников терроризма. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.
В СК напомнили, что продолжается расследование уголовного дела по заочному обвинению командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения вооруженных сил Украины в совершении терактов на территории Крыма.
"По версии следствия, обвиняемый с ноября 2023 по март 2024 года организовал четыре террористических атаки с использованием безэкипажных катеров, снаряженных взрывными устройствами, на расположенные в Республике Крым и в территориальных водах России в Черном море объекты. В результате погиб мирный житель, а государству причинен многомиллионный имущественный ущерб", - говорится в сообщении.
Следователь СК России внес в суд ходатайство о наложении ареста на имущество родственников обвиняемого. Земельные участки и коммерческая недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей находятся в Крыму.
"Полученные доходы от указанного имущества использовались для финансирования терроризма, а также деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - уточняют в СК.
Суд удовлетворил ходатайство следствия. Также обвиняемый заочно заключен судом под стражу. На данный момент он объявлен в межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.
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