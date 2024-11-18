Рейтинг@Mail.ru
В Крыму арестовали имущество пособников терроризма - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241118/v-krymu-arestovali-imuschestvo-posobnikov-terrorizma-1141938302.html
В Крыму арестовали имущество пособников терроризма
В Крыму арестовали имущество пособников терроризма - РИА Новости Крым, 18.11.2024
В Крыму арестовали имущество пособников терроризма
В Крыму наложен арест на имущество пособников терроризма. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T14:00
2024-11-18T14:00
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
закон и право
терроризм
новости крыма
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/03/250316_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_1cb5caccebe09b45100bfc67080b9b62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму наложен арест на имущество пособников терроризма. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.В СК напомнили, что продолжается расследование уголовного дела по заочному обвинению командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения вооруженных сил Украины в совершении терактов на территории Крыма.Следователь СК России внес в суд ходатайство о наложении ареста на имущество родственников обвиняемого. Земельные участки и коммерческая недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей находятся в Крыму.Суд удовлетворил ходатайство следствия. Также обвиняемый заочно заключен судом под стражу. На данный момент он объявлен в межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил бомбы для терактов: украинского агента задержали под КалугойПойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта ФеодосииДело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/03/250316_0:0:1422:1068_1920x0_80_0_0_49b29ff7e17fdf1282fe1d8863c3ee94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, закон и право, терроризм, новости крыма, атаки всу на крым
В Крыму арестовали имущество пособников терроризма

В Крыму арестовали имущество родственников командира ВСУ за пособничество терроризму

14:00 18.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФемида на здании Верховного суда РФ
Фемида на здании Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму наложен арест на имущество пособников терроризма. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.
В СК напомнили, что продолжается расследование уголовного дела по заочному обвинению командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения вооруженных сил Украины в совершении терактов на территории Крыма.
"По версии следствия, обвиняемый с ноября 2023 по март 2024 года организовал четыре террористических атаки с использованием безэкипажных катеров, снаряженных взрывными устройствами, на расположенные в Республике Крым и в территориальных водах России в Черном море объекты. В результате погиб мирный житель, а государству причинен многомиллионный имущественный ущерб", - говорится в сообщении.
Следователь СК России внес в суд ходатайство о наложении ареста на имущество родственников обвиняемого. Земельные участки и коммерческая недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей находятся в Крыму.
"Полученные доходы от указанного имущества использовались для финансирования терроризма, а также деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - уточняют в СК.
Суд удовлетворил ходатайство следствия. Также обвиняемый заочно заключен судом под стражу. На данный момент он объявлен в межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Готовил бомбы для терактов: украинского агента задержали под Калугой
Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии
Дело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрымЗакон и правоТерроризмНовости КрымаАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:39В Крыму лидер ячейки АУЕ* получил 12 лет строгого режима
15:32Преступность в Севастополе – как изменилась ситуация в текущем году
15:11Какую поддержку в Крыму получают предприятия легкой промышленности
14:48В Крыму создадут Центр компетенций индустрии гостеприимства
14:34Путин наградил орденом митрополита Тихона
14:26Еще 24 украинских боевика сдались в плен в Курской области
14:15Новости СВО: Киев потерял почти 2000 боевиков за сутки
14:02Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу
14:00В Крыму арестовали имущество пособников терроризма
13:50На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромы
13:44Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угроза
13:26В Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млн
13:22Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР
13:15"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – Кремль
13:11Решение бить оружием НАТО по России было согласовано с Трампом – мнение
12:44Украине разрешили бить вглубь России – реакция Кремля
12:37В Крыму и Севастополе отмечен рост ОРВИ - в школах закрывают классы
12:20ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus"
12:04В Крыму масштабная авария – обесточен город и села в трех районах
11:53Когда завершат благоустройство в центре Феодосии
Лента новостейМолния