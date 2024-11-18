https://crimea.ria.ru/20241118/v-krymu-arestovali-imuschestvo-posobnikov-terrorizma-1141938302.html

В Крыму арестовали имущество пособников терроризма

В Крыму арестовали имущество пособников терроризма - РИА Новости Крым, 18.11.2024

В Крыму арестовали имущество пособников терроризма

В Крыму наложен арест на имущество пособников терроризма. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T14:00

2024-11-18T14:00

2024-11-18T14:00

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

закон и право

терроризм

новости крыма

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму наложен арест на имущество пособников терроризма. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.В СК напомнили, что продолжается расследование уголовного дела по заочному обвинению командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения вооруженных сил Украины в совершении терактов на территории Крыма.Следователь СК России внес в суд ходатайство о наложении ареста на имущество родственников обвиняемого. Земельные участки и коммерческая недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей находятся в Крыму.Суд удовлетворил ходатайство следствия. Также обвиняемый заочно заключен судом под стражу. На данный момент он объявлен в межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил бомбы для терактов: украинского агента задержали под КалугойПойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта ФеодосииДело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, закон и право, терроризм, новости крыма, атаки всу на крым