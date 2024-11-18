https://crimea.ria.ru/20241118/gotovil-bomby-dlya-diversiy-ukrainskogo-agenta-zaderzhali-pod-kalugoy-1141932531.html

Готовил бомбы для терактов: украинского агента задержали под Калугой

Готовил бомбы для терактов: украинского агента задержали под Калугой - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Готовил бомбы для терактов: украинского агента задержали под Калугой

В Калужской области задержали украинского агента, изготавливавшего бомбы для совершения терактов в регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T09:51

2024-11-18T09:51

2024-11-18T10:04

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

калужская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Калужской области задержали украинского агента, изготавливавшего бомбы для совершения терактов в регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.По информации ФСБ, в октябре 2023 года он был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора оборудовал в своем загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств. По данным ФСБ, изготовленные взрывные устройства он передавал через тайники другим агентам украинских спецслужб для терактов в зданиях отдела полиции, Дома офицеров Белгорода и офисах двух энергокомпаний в Брянске во время выборов президента РФ в марте 2024 года. Также предотвращен подрыв газораспределительной подстанции в Туле.Дома у задержанного изъяли готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 4,8 кг, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, большое количество патронов различного калибра, боеприпасы и оружие времен Великой Отечественной войны, пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами. В отношении фигуранта следственным подразделением УФСБ по Калужской области возбуждено уголовное дело.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад будет "кормить" Киев для противостояния России и после СВО - мнениеФСБ предотвратила теракт на железной дороге у Балакалавской ТЭСПойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), калужская область, диверсия, украина, россия, новости