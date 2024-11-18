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Готовил бомбы для терактов: украинского агента задержали под Калугой
Готовил бомбы для терактов: украинского агента задержали под Калугой - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Готовил бомбы для терактов: украинского агента задержали под Калугой
В Калужской области задержали украинского агента, изготавливавшего бомбы для совершения терактов в регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T09:51
2024-11-18T09:51
2024-11-18T10:04
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Калужской области задержали украинского агента, изготавливавшего бомбы для совершения терактов в регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.По информации ФСБ, в октябре 2023 года он был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора оборудовал в своем загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств. По данным ФСБ, изготовленные взрывные устройства он передавал через тайники другим агентам украинских спецслужб для терактов в зданиях отдела полиции, Дома офицеров Белгорода и офисах двух энергокомпаний в Брянске во время выборов президента РФ в марте 2024 года. Также предотвращен подрыв газораспределительной подстанции в Туле.Дома у задержанного изъяли готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 4,8 кг, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, большое количество патронов различного калибра, боеприпасы и оружие времен Великой Отечественной войны, пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами. В отношении фигуранта следственным подразделением УФСБ по Калужской области возбуждено уголовное дело.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад будет "кормить" Киев для противостояния России и после СВО - мнениеФСБ предотвратила теракт на железной дороге у Балакалавской ТЭСПойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), калужская область, диверсия, украина, россия, новости
Готовил бомбы для терактов: украинского агента задержали под Калугой
Готовившего теракты украинского агента задержали в Калужской области
09:51 18.11.2024 (обновлено: 10:04 18.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Калужской области задержали украинского агента, изготавливавшего бомбы для совершения терактов в регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"На территории Калужской области задержан гражданин России 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей", - сообщили в ведомстве.
По информации ФСБ, в октябре 2023 года он был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора оборудовал в своем загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств.
По данным ФСБ, изготовленные взрывные устройства он передавал через тайники другим агентам украинских спецслужб для терактов в зданиях отдела полиции, Дома офицеров Белгорода и офисах двух энергокомпаний в Брянске во время выборов президента РФ в марте 2024 года. Также предотвращен подрыв газораспределительной подстанции в Туле.
Дома у задержанного изъяли готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 4,8 кг, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, большое количество патронов различного калибра, боеприпасы и оружие времен Великой Отечественной войны, пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами.
В отношении фигуранта следственным подразделением УФСБ по Калужской области возбуждено уголовное дело.
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