https://crimea.ria.ru/20241112/fsb-predotvratila-terakt-na-zheleznoy-doroge-u-balakalavskoy-tes-1141782037.html

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге у Балакалавской ТЭС

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге у Балакалавской ТЭС - РИА Новости Крым, 12.11.2024

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге у Балакалавской ТЭС

ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС, задержан житель Севастополя. Об этом сообщает ЦОС ведомства. РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T09:49

2024-11-12T09:49

2024-11-12T10:03

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

севастополь

балаклавская тэс

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС, задержан житель Севастополя. Об этом сообщает ЦОС ведомства. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе вблизи Балаклавской ТЭС", - приводит сообщение РИА Новости.По информации ведомства, 29-летний мужчина в сентябре 2023 года начал сотрудничать со Службой безопасности Украины. По заданию СБУ мужчина должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. Для этого он получил от кураторов деньги, на которые закупил горючую жидкость.Возбуждены уголовные дела по статьям о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией, а также о покушении на теракт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в СевастополеРазвожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в СевастополеСевастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, балаклавская тэс, теракт