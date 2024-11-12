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ФСБ предотвратила теракт на железной дороге у Балакалавской ТЭС - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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ФСБ предотвратила теракт на железной дороге у Балакалавской ТЭС
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге у Балакалавской ТЭС - РИА Новости Крым, 12.11.2024
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге у Балакалавской ТЭС
ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС, задержан житель Севастополя. Об этом сообщает ЦОС ведомства. РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T09:49
2024-11-12T10:03
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
севастополь
балаклавская тэс
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС, задержан житель Севастополя. Об этом сообщает ЦОС ведомства. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе вблизи Балаклавской ТЭС", - приводит сообщение РИА Новости.По информации ведомства, 29-летний мужчина в сентябре 2023 года начал сотрудничать со Службой безопасности Украины. По заданию СБУ мужчина должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. Для этого он получил от кураторов деньги, на которые закупил горючую жидкость.Возбуждены уголовные дела по статьям о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией, а также о покушении на теракт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в СевастополеРазвожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в СевастополеСевастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, балаклавская тэс, теракт
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге у Балакалавской ТЭС

ФСБ предотвратила поджог на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС в Севастополе

09:49 12.11.2024 (обновлено: 10:03 12.11.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевБалаклавская ТЭС
Балаклавская ТЭС
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС, задержан житель Севастополя. Об этом сообщает ЦОС ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе вблизи Балаклавской ТЭС", - приводит сообщение РИА Новости.
По информации ведомства, 29-летний мужчина в сентябре 2023 года начал сотрудничать со Службой безопасности Украины. По заданию СБУ мужчина должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. Для этого он получил от кураторов деньги, на которые закупил горючую жидкость.

"Однако свой умысел злоумышленник не довел до конца, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России на месте", - отмечается в релизе.

Возбуждены уголовные дела по статьям о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией, а также о покушении на теракт.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СевастопольБалаклавская ТЭСТеракт
 
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