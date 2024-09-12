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ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в Севастополе
ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.09.2024
ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в Севастополе
В Крыму силовики пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры, который планировал осуществить... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T13:08
2024-09-12T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Крыму силовики пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры, который планировал осуществить севастополец в целях нарушения военных перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, 51-летний житель Севастополя через интернет-мессенджер был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. Он должен был собирать сведения об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также об объектах транспортной инфраструктуры. В тайнике находились самодельное взрывное устройство с зарядом гексогена массой около 1,2 кг, три брикета взрывчатого вещества на основе гексогена массой 1,7 кг, три кумулятивных заряда массой более 2 кг, восемь электродетонаторов, 4 исполнительных устройства и 4 электронных передатчика. Злоумышленник перевез арсенал к себе домой, где его и обнаружили в ходе обыска сотрудники УФСБ. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлении к совершению теракта и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму - ФСБДвое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУПоджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
https://crimea.ria.ru/20240903/gotovil-terakt-v-krymu--sevastopolets-prigovoren-k-16-godam-zaklyucheniya-1140081051.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, крым, новости крыма, происшествия, теракт
ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в Севастополе

ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в Севастополе

13:08 12.09.2024 (обновлено: 13:16 12.09.2024)
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в Севастополе
ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в Севастополе
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Крыму силовики пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры, который планировал осуществить севастополец в целях нарушения военных перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, 51-летний житель Севастополя через интернет-мессенджер был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. Он должен был собирать сведения об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также об объектах транспортной инфраструктуры.
"По заданию куратора из СБУ мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, при помощи которых он должен был совершить террористический акт – подрыв железнодорожного моста на территории Севастополя", - говорится в сообщении.
В тайнике находились самодельное взрывное устройство с зарядом гексогена массой около 1,2 кг, три брикета взрывчатого вещества на основе гексогена массой 1,7 кг, три кумулятивных заряда массой более 2 кг, восемь электродетонаторов, 4 исполнительных устройства и 4 электронных передатчика. Злоумышленник перевез арсенал к себе домой, где его и обнаружили в ходе обыска сотрудники УФСБ.
Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлении к совершению теракта и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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