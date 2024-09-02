https://crimea.ria.ru/20240902/zhitel-kerchi-zaderzhan-za-peredachu-ukraine-dannykh-o-pvo-v-krymu---fsb-1140067054.html

Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму - ФСБ

Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму - ФСБ - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму - ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму, сообщает в понедельник центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T16:02

2024-09-02T16:02

2024-09-02T16:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму, сообщает в понедельник центр общественных связей ФСБ."ФСБ РФ в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны ВС РФ", - говорится в сообщении.У фигуранта изъяты средства связи с перепиской, изобличающей его преступную деятельность. Уголовное дело открыто по делу о государственной измене в форме в шпионажа. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного.Ранее Верховный суд Крыма ранее приговорил к 13 годам и двум месяцам лишения свободы 26-летнего жителя Томской области, который передавал иностранной разведке сведения о стратегических объектах на Крымском полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали трех агентов украинской разведкиСевастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военногоДвое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пво, крым, керчь, украина, новости крыма, шпионаж, госизмена