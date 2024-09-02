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Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму - ФСБ - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму - ФСБ
Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму - ФСБ - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму - ФСБ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму, сообщает в понедельник центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму, сообщает в понедельник центр общественных связей ФСБ."ФСБ РФ в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны ВС РФ", - говорится в сообщении.У фигуранта изъяты средства связи с перепиской, изобличающей его преступную деятельность. Уголовное дело открыто по делу о государственной измене в форме в шпионажа. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного.Ранее Верховный суд Крыма ранее приговорил к 13 годам и двум месяцам лишения свободы 26-летнего жителя Томской области, который передавал иностранной разведке сведения о стратегических объектах на Крымском полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали трех агентов украинской разведкиСевастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военногоДвое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пво, крым, керчь, украина, новости крыма, шпионаж, госизмена
Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму - ФСБ

ФСБ: керчанин задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму

16:02 02.09.2024 (обновлено: 16:09 02.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму, сообщает в понедельник центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ РФ в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны ВС РФ", - говорится в сообщении.
У фигуранта изъяты средства связи с перепиской, изобличающей его преступную деятельность. Уголовное дело открыто по делу о государственной измене в форме в шпионажа. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного.
Ранее Верховный суд Крыма ранее приговорил к 13 годам и двум месяцам лишения свободы 26-летнего жителя Томской области, который передавал иностранной разведке сведения о стратегических объектах на Крымском полуострове.
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