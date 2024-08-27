В Крыму осудили агента иностранных спецслужб
В Крыму агента иностранных спецслужб приговорили к 13 годам
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам и двум месяцам лишения свободы 26-летнего жителя Томской области, который передавал иностранной разведке сведения о стратегических объектах на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
"В августе 2022 года мужчина был завербован представителями иностранных спецслужб в одной из стран СНГ. По их заданию, находясь на территории Крымского полуострова, в марте-апреле 2023 года он собирал и передавал иностранной разведке сведения о расположении оборонительных рубежей Крыма, стратегических и научных объектов", - говорится в сообщении.
Суд признал обвиняемого виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и восемь месяцев.
Также осужденный оштрафован на 350 тысяч рублей.
Верховный суд Крыма ранее приговорил к 13 годам колонии жителя Гурзуфа. Мужчина собирал и передавал противнику сведения, которые могут быть использованы против ВС РФ.
Ранее в Крыму задержали трех агентов украинской военной разведки, которые планировали и участвовали в диверсиях на территории полуострова. По данным ФСБ России, один из них - россиянин, прошедший на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи. Второй - гражданин Молдавии, а третий - житель Севастополя, который предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова.
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