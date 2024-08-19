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Хотел воевать за Украину: ФСБ задержала жителя Новгородской области - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Хотел воевать за Украину: ФСБ задержала жителя Новгородской области
Хотел воевать за Украину: ФСБ задержала жителя Новгородской области - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Хотел воевать за Украину: ФСБ задержала жителя Новгородской области
В Новгородской области задержали мужчину, который планировал через Брянскую область уехать на Украину, чтобы воевать против России. Об этом со ссылкой ФСБ РФ... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T11:16
2024-08-19T11:16
россия
новости
новгородская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
задержание диверсантов и шпионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Новгородской области задержали мужчину, который планировал через Брянскую область уехать на Украину, чтобы воевать против России. Об этом со ссылкой ФСБ РФ сообщает РИА Новости.По данным ФСБ, мужчине не удалось выехать за пределы своего региона. Уточняется, что гражданин России установил контакт с представителями запрещенных в РФ террористических организаций "Легион "Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, чтобы вступить в ряды одной из них.По словам задержанного, он намеревался воевать против ВС РФ на стороне Украины."Нашел ролик в интернете. После этого по ссылке перешел на Telegram-канал. Там попытался перевести финансовую помощь украинской армии. Далее нашел официальный сайт ЛСР* и заполнил анкету. Также написал, что хочу помочь Украине. Далее я решил самостоятельно выехать на территорию Украины для того, чтобы вступить в "Русский добровольческий корпус*", - пояснил задержанный на ролике, предоставленном УФСБ.В отношении задержанного возбудили уголовные дела за приготовление к участию в деятельности террористической организации, а также за приготовление к государственной измене.Ранее в Херсонской области осудили женщину за шпионаж для украинской разведки. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы. *- террористическая организация, запрещенная в РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько терактов предотвратили в России с начала года В Крыму осудили участника незаконного вооруженного формирования Год наводила ракеты на Луганск - ФСБ задержала украинскую шпионку
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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россия, новости, новгородская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), всу (вооруженные силы украины), задержание диверсантов и шпионов
Хотел воевать за Украину: ФСБ задержала жителя Новгородской области

Жителя Новгородской области задержали за намерение воевать за ВСУ - ФСБ

11:16 19.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Новгородской области задержали мужчину, который планировал через Брянскую область уехать на Украину, чтобы воевать против России. Об этом со ссылкой ФСБ РФ сообщает РИА Новости.
"Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Новгородской области при попытке выехать на территорию Брянской области, где он планировал пересечь российско-украинскую границу и перейти на сторону противника", - сообщили в ведомстве.
По данным ФСБ, мужчине не удалось выехать за пределы своего региона. Уточняется, что гражданин России установил контакт с представителями запрещенных в РФ террористических организаций "Легион "Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, чтобы вступить в ряды одной из них.
По словам задержанного, он намеревался воевать против ВС РФ на стороне Украины.
"Нашел ролик в интернете. После этого по ссылке перешел на Telegram-канал. Там попытался перевести финансовую помощь украинской армии. Далее нашел официальный сайт ЛСР* и заполнил анкету. Также написал, что хочу помочь Украине. Далее я решил самостоятельно выехать на территорию Украины для того, чтобы вступить в "Русский добровольческий корпус*", - пояснил задержанный на ролике, предоставленном УФСБ.
В отношении задержанного возбудили уголовные дела за приготовление к участию в деятельности террористической организации, а также за приготовление к государственной измене.
Ранее в Херсонской области осудили женщину за шпионаж для украинской разведки. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы.
*- террористическая организация, запрещенная в РФ.
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РоссияНовостиНовгородская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Задержание диверсантов и шпионов
 
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