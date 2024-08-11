https://crimea.ria.ru/20240811/god-navodila-rakety-na-lugansk---fsb-zaderzhala-ukrainskuyu-shpionku-1139522519.html

Год наводила ракеты на Луганск - ФСБ задержала украинскую шпионку

Год наводила ракеты на Луганск - ФСБ задержала украинскую шпионку - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Год наводила ракеты на Луганск - ФСБ задержала украинскую шпионку

В Луганской Народной Республике задержана гражданка Украины, которая передавала разведданные украинской службе безопасности для нанесения ракетных ударов по... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T19:59

2024-08-11T19:59

2024-08-11T20:01

луганск

луганская народная республика (лнр)

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сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике задержана гражданка Украины, которая передавала разведданные украинской службе безопасности для нанесения ракетных ударов по Луганску. Об этом со ссылкой на управление ФСБ России по ЛНР пишет РИА Новости.Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Ведется следствие.В июле в Крыму сотрудники ФСБ задержали агента украинской военной разведки, который передавал в Киев сведения о дислокации подразделений российских войск. Суд заключил злоумышленника под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.В начале июня суд приговорил к шести годам колонии общего режима местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове, а также выразил готовность совершать диверсии и теракты в регионе по заданию Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:Агента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в ДжанкоеОсуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве МоторолыУкраинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура Крыма

луганск

луганская народная республика (лнр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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