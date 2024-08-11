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Год наводила ракеты на Луганск - ФСБ задержала украинскую шпионку - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Год наводила ракеты на Луганск - ФСБ задержала украинскую шпионку
Год наводила ракеты на Луганск - ФСБ задержала украинскую шпионку - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Год наводила ракеты на Луганск - ФСБ задержала украинскую шпионку
В Луганской Народной Республике задержана гражданка Украины, которая передавала разведданные украинской службе безопасности для нанесения ракетных ударов по... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T19:59
2024-08-11T20:01
луганск
луганская народная республика (лнр)
шпионаж
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике задержана гражданка Украины, которая передавала разведданные украинской службе безопасности для нанесения ракетных ударов по Луганску. Об этом со ссылкой на управление ФСБ России по ЛНР пишет РИА Новости.Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Ведется следствие.В июле в Крыму сотрудники ФСБ задержали агента украинской военной разведки, который передавал в Киев сведения о дислокации подразделений российских войск. Суд заключил злоумышленника под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.В начале июня суд приговорил к шести годам колонии общего режима местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове, а также выразил готовность совершать диверсии и теракты в регионе по заданию Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:Агента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в ДжанкоеОсуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве МоторолыУкраинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура Крыма
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РИА Новости Крым
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луганск, луганская народная республика (лнр), шпионаж, сбу (служба безопасности украины), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, происшествия, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
Год наводила ракеты на Луганск - ФСБ задержала украинскую шпионку

В Луганске за передачу данных для ракетных ударов задержана гражданка Украины - ФСБ

19:59 11.08.2024 (обновлено: 20:01 11.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике задержана гражданка Украины, которая передавала разведданные украинской службе безопасности для нанесения ракетных ударов по Луганску. Об этом со ссылкой на управление ФСБ России по ЛНР пишет РИА Новости.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Марковского района, действуя по заданию СБУ, передала противнику разведданные для подготовки и нанесения ракетных ударов по Луганску в 2022-2023 годах", — заявили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Ведется следствие.
В июле в Крыму сотрудники ФСБ задержали агента украинской военной разведки, который передавал в Киев сведения о дислокации подразделений российских войск. Суд заключил злоумышленника под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В начале июня суд приговорил к шести годам колонии общего режима местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове, а также выразил готовность совершать диверсии и теракты в регионе по заданию Киева.
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ЛуганскЛуганская Народная Республика (ЛНР)ШпионажСБУ (Служба безопасности Украины)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)БезопасностьПроисшествияСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеНовости
 
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