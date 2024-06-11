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Украинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура Крыма - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Украинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура Крыма
Украинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура Крыма - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Украинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура Крыма
Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии гражданку Украины, шпионившую за подразделениями Временного управления МВД России по региону... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T12:56
2024-06-11T12:56
шпионаж
запорожская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
прокуратура республики крым
новости
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новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии гражданку Украины, шпионившую за подразделениями Временного управления МВД России по региону. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Республики Крым, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По информации прокуратуры, переданные данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации правоохранительных органов. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Запорожской области. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил гражданку Украины к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсии и теракты в России происходят при поддержке США и НАТО – ФСБВ Херсонской области осужден украинский шпионФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в Севастополе
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шпионаж, запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), прокуратура республики крым, новости, крым, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины)
Украинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура Крыма

Прокуратура Крыма поддержала обвинение в отношении гражданки Украины по делу о шпионаже

12:56 11.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии гражданку Украины, шпионившую за подразделениями Временного управления МВД России по региону. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Республики Крым, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Установлено, что с июня 2022 года по январь 2023 года женщина собирала и передавала своему сожителю, проходящему службу в ВСУ, сведения о местонахождении личного состава, техники и вооружения подразделений Временного управления МВД России в Запорожской области", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, переданные данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации правоохранительных органов.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Запорожской области.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил гражданку Украины к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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ШпионажЗапорожская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Прокуратура Республики КрымНовостиКрымНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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