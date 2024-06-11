https://crimea.ria.ru/20240611/ukrainskuyu-shpionku-prigovorili-k-13-godam-kolonii---prokuratura-kryma-1138020991.html

Украинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура Крыма

Украинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура Крыма - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Украинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура Крыма

Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии гражданку Украины, шпионившую за подразделениями Временного управления МВД России по региону... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T12:56

2024-06-11T12:56

2024-06-11T12:56

шпионаж

запорожская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

прокуратура республики крым

новости

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новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии гражданку Украины, шпионившую за подразделениями Временного управления МВД России по региону. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Республики Крым, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По информации прокуратуры, переданные данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации правоохранительных органов. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Запорожской области. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил гражданку Украины к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсии и теракты в России происходят при поддержке США и НАТО – ФСБВ Херсонской области осужден украинский шпионФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в Севастополе

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крым

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шпионаж, запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), прокуратура республики крым, новости, крым, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины)