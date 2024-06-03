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ФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в Севастополе
ФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.06.2024
ФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в Севастополе
В Севастополе российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T12:54
2024-06-03T12:54
2024-06-03T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.Задержаны пять агентов СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных на территории Запорожской области. У них силовики обнаружили самодельные взрывные устройства, элементы для их создания, а также тайники со средствами поражения.В ФСБ подчеркнули, что задержанные агенты находились под пристальным вниманием российских силовиков, хотя украинские спецслужбы были уверены в их безопасности. Злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе, украинские спецслужбы, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в Севастополе
В Севастополе ФСБ задержала группу украинских агентов за подготовку терактов против ЧФ
12:54 03.06.2024 (обновлено: 13:04 03.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности России вскрыта агентурная группа украинских спецслужб в городе Севастополе, созданная для совершения диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона", - говорится в сообщении.
Задержаны пять агентов СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных на территории Запорожской области. У них силовики обнаружили самодельные взрывные устройства, элементы для их создания, а также тайники со средствами поражения.
"Во время обысков у членов группы обнаружены три готовых к применению СВУ, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 5 кг, 600 грамм тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств. Обнаружено три тайника со средствами поражения", - уточнили в ФСБ.
В ФСБ подчеркнули, что задержанные агенты находились под пристальным вниманием российских силовиков, хотя украинские спецслужбы были уверены в их безопасности.
Злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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