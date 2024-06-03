https://crimea.ria.ru/20240603/fsb-raskryla-agenturnuyu-gruppu-ukrainskikh-spetssluzhb-v-sevastopole-1137808638.html

ФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в Севастополе

ФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.06.2024

ФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в Севастополе

В Севастополе российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T12:54

2024-06-03T12:54

2024-06-03T13:04

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

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новости крыма

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.Задержаны пять агентов СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных на территории Запорожской области. У них силовики обнаружили самодельные взрывные устройства, элементы для их создания, а также тайники со средствами поражения.В ФСБ подчеркнули, что задержанные агенты находились под пристальным вниманием российских силовиков, хотя украинские спецслужбы были уверены в их безопасности. Злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБ

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе, украинские спецслужбы, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)