https://crimea.ria.ru/20240528/spetssluzhby-ukrainy-naraschivayut-aktivnost-razvedki-u-granits-rossii--fsb-1137642536.html

Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБ

Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБ - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБ

Спецслужбы Украины при содействии западных покровителей наращивают разведывательную активность у границ России, сказал в интервью РИА Новости первый заместитель РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T07:03

2024-05-28T07:03

2024-05-28T07:15

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

владимир кулишов

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины при содействии западных покровителей наращивают разведывательную активность у границ России, сказал в интервью РИА Новости первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.С начала спецоперации пограничники вместе с Вооруженными силами РФ пресекли 29 попыток проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп."Всего с начала СВО на Брянском, Курском, Белгородском и Крымском направлениях пограничными органами пресечено 29 таких попыток", – уточнил генерал.Наиболее активно украинские ДРГ пытались проникнуть на территорию России во время кампании по выборам президента РФ, все эти попытки были пресечены."В ходе боевых столкновений на государственной границе противник понес существенные потери в живой силе и военной технике", – подчеркнул глава Погранслужбы.Для дестабилизации обстановки в районах РФ, граничащих с Украиной, зарубежные неправительственные организации и масс-медиа проводят информационно-психологические операции, распространяя антироссийские фейки. Но несмотря на ведение подрывной работы со стороны украинских спецслужб и их кураторов, население российского приграничья оказывает активную помощь пограничникам в защите и охране рубежей страны."Созданы и действуют отряды добровольных помощников, которыми выявляется значительное количество нарушений административных правовых режимов, установленных на государственной границе", – сказал Кулишов.

https://crimea.ria.ru/20240528/na-zaschite-rubezhey-istoriya-i-traditsii-dnya-pogranichnika-v-rossii-1137548122.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), владимир кулишов