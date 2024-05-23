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Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима
Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима
Жителя Ялты признали виновным в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T17:36
2024-05-23T18:13
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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новости
задержание в крыму агента сбу
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Жителя Ялты признали виновным в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, судом апелляционной инстанции была проверена законность приговора Верховного Суда Республики Крым, которым гражданин России осужден за государственную измену в форме шпионажа. В отношении указанного лица было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). В ноябре 2023 года Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год. По результатам апелляционного рассмотрения судебный акт оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу. Ранее глава Республики Крым сообщил, что в Кировском районе Крыма террорист подорвался на собственном взрывном устройстве. Он планировал его заложить на железной дороге, но оно сдетонировало раньше.В Нижегородской области двое россиян задержаны за попытку организации диверсии на железнодорожном объекте, еще двое подростков пытались поджечь релейный шкаф на станции Белово в Кузбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФХотел воевать за Украину: житель Брянской области задержан ФСБВ Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ялта, крым, новости, задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины)
Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима

Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж

17:36 23.05.2024 (обновлено: 18:13 23.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Жителя Ялты признали виновным в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным ведомства, судом апелляционной инстанции была проверена законность приговора Верховного Суда Республики Крым, которым гражданин России осужден за государственную измену в форме шпионажа.
"В ноябре 2021 года агент иностранных спецслужб задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Установлено, что крымчанин в период 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор, хранение и передачу сведений, составляющих государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ России", - говорится в сообщении.
В отношении указанного лица было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа").
В ноябре 2023 года Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год.
По результатам апелляционного рассмотрения судебный акт оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее глава Республики Крым сообщил, что в Кировском районе Крыма террорист подорвался на собственном взрывном устройстве. Он планировал его заложить на железной дороге, но оно сдетонировало раньше.
В Нижегородской области двое россиян задержаны за попытку организации диверсии на железнодорожном объекте, еще двое подростков пытались поджечь релейный шкаф на станции Белово в Кузбассе.
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