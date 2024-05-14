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Хотел воевать за Украину: житель Брянской области задержан ФСБ

Хотел воевать за Украину: житель Брянской области задержан ФСБ - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Хотел воевать за Украину: житель Брянской области задержан ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области, который планировал выехать на Украину и воевать против российских войск в рядах украинских боевиков. Об этом... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T11:52

2024-05-14T11:52

2024-05-14T11:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области, который планировал выехать на Украину и воевать против российских войск в рядах украинских боевиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.По данным ФСБ, злоумышленник установил контакт с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций для вступления в ее ряды. Возбуждено уголовное дело.В Крыму накануне вступил в силу приговор в отношении пятерых агентов украинских спецслужб, передававших Киеву информацию о российских войсках в зоне специальной военной операции.В зависимости от степени вины подсудимые получили от 11 до 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.В апреле в Брянской области задержали россиянина, который по заданию украинских террористов планировал совершить теракт в военкомате.В начале апреля сотрудники ФСБ в Краснодарском крае задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, который планировал вступить в ряды украинских вооруженных формирований для участия в боевых действиях против России. Под надзором силовиков он выехал за пределы РФ и уехал в Израиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпионаУкраинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, украина, брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)