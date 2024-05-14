Хотел воевать за Украину: житель Брянской области задержан ФСБ
ФСБ задержала жителя Брянской области за намерение воевать в рядах украинских боевиков
11:52 14.05.2024 (обновлено: 11:56 14.05.2024)
© ФСБ России ФСБ задержала жителя Брянской области за намерение воевать в рядах украинских боевиков
© ФСБ России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области, который планировал выехать на Украину и воевать против российских войск в рядах украинских боевиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
"УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ", – говорится в сообщении.
По данным ФСБ, злоумышленник установил контакт с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций для вступления в ее ряды. Возбуждено уголовное дело.
В Крыму накануне вступил в силу приговор в отношении пятерых агентов украинских спецслужб, передававших Киеву информацию о российских войсках в зоне специальной военной операции.
В зависимости от степени вины подсудимые получили от 11 до 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В апреле в Брянской области задержали россиянина, который по заданию украинских террористов планировал совершить теракт в военкомате.
В начале апреля сотрудники ФСБ в Краснодарском крае задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, который планировал вступить в ряды украинских вооруженных формирований для участия в боевых действиях против России. Под надзором силовиков он выехал за пределы РФ и уехал в Израиль.
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