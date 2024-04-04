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Хотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля
Хотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Хотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля
Сотрудники ФСБ в Краснодарском крае задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, который планировал вступить в ряды украинских боевиков. Об этом РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T11:12
2024-04-04T11:12
2024-04-04T11:12
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
краснодарский край
израиль
всу (вооруженные силы украины)
новости
закон и право
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Краснодарском крае задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, который планировал вступить в ряды украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.По данным ведомства, задержанный негативно относится к специальной военной операции и проводимой российским руководством политике. В этой связи он направлял свое резюме различным террористическим организациям, запрещенным в России, чтобы вступить в их ряды и воевать против РФ. Исполнить свои намерения мужчина не успел – его задержали российские силовики."От имени органов безопасности гражданину Израиля объявлено официальное предостережение о недопустимости участия в деятельности террористической организации", - добавили в пресс-службе.Сотрудники ведомства проконтролировали, чтобы он выехал за пределы страны и в дальнейшем уехал в Израиль. Въезд в РФ для него закрыт.Ранее в Ростовской области правоохранители задержали местного жителя, который вступил в террористическую организацию и был готов совершить диверсию или теракт.В марте Верховный суд Крыма приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина РФ, который выехал на Украину и воевал против российских войск и правоохранительных органов в ходе специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Для борьбы с Россией Украина вербует боевиков в Душанбе – ПатрушевШвеция не против вербовки своих граждан посольством УкраиныНаемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины
краснодарский край
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), краснодарский край, израиль, всу (вооруженные силы украины), новости, закон и право, россия, безопасность
Хотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля
На Кубани задержали вывшего военнослужащего ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Краснодарском крае задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, который планировал вступить в ряды украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
"УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин Израиля… 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивавший намерения вступить в украинские вооруженные формирования в целях участия в боевых действиях против Российской Федерации", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанный негативно относится к специальной военной операции и проводимой российским руководством политике. В этой связи он направлял свое резюме различным террористическим организациям, запрещенным в России, чтобы вступить в их ряды и воевать против РФ. Исполнить свои намерения мужчина не успел – его задержали российские силовики.
"От имени органов безопасности гражданину Израиля объявлено официальное предостережение о недопустимости участия в деятельности террористической организации", - добавили в пресс-службе.
Сотрудники ведомства проконтролировали, чтобы он выехал за пределы страны и в дальнейшем уехал в Израиль. Въезд в РФ для него закрыт.
Ранее в Ростовской области правоохранители задержали
местного жителя, который вступил в террористическую организацию и был готов совершить диверсию или теракт.
В марте Верховный суд Крыма приговорил к 18 годам лишения свободы
гражданина РФ, который выехал на Украину и воевал против российских войск и правоохранительных органов в ходе специальной военной операции.
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