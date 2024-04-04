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Хотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля

Хотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Хотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля

Сотрудники ФСБ в Краснодарском крае задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, который планировал вступить в ряды украинских боевиков. Об этом РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T11:12

2024-04-04T11:12

2024-04-04T11:12

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

краснодарский край

израиль

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Краснодарском крае задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, который планировал вступить в ряды украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.По данным ведомства, задержанный негативно относится к специальной военной операции и проводимой российским руководством политике. В этой связи он направлял свое резюме различным террористическим организациям, запрещенным в России, чтобы вступить в их ряды и воевать против РФ. Исполнить свои намерения мужчина не успел – его задержали российские силовики."От имени органов безопасности гражданину Израиля объявлено официальное предостережение о недопустимости участия в деятельности террористической организации", - добавили в пресс-службе.Сотрудники ведомства проконтролировали, чтобы он выехал за пределы страны и в дальнейшем уехал в Израиль. Въезд в РФ для него закрыт.Ранее в Ростовской области правоохранители задержали местного жителя, который вступил в террористическую организацию и был готов совершить диверсию или теракт.В марте Верховный суд Крыма приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина РФ, который выехал на Украину и воевал против российских войск и правоохранительных органов в ходе специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Для борьбы с Россией Украина вербует боевиков в Душанбе – ПатрушевШвеция не против вербовки своих граждан посольством УкраиныНаемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины

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израиль

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), краснодарский край, израиль, всу (вооруженные силы украины), новости, закон и право, россия, безопасность