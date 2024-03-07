Рейтинг@Mail.ru
Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240307/naemniki-iz-50-stran-voyuyut-v-ryadakh-vsu--o-chem-rasskazali-v-gur-ukrainy-1135481851.html
Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины
Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины
Главное управление разведки Минобороны Украины признало в Telegram-канале, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран. РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T12:31
2024-03-07T12:33
всу (вооруженные силы украины)
главное управление разведки украины (гур)
новости
украина
нато
сша
великобритания
австралия
дания
иностранные наемники всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134256369_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_9944422493b032fa0b3e8f5b981cd4e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Главное управление разведки Минобороны Украины признало в Telegram-канале, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран.В ведомстве утверждают, что среди наемников – "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.Также в ГУР Украины заявили, что наемники участвуют в боевых действиях в Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также на территории Донецкой народной республики.Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил ранее, что военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. По его словам, офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций ВСУ.По данным Минобороны РФ, для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13,5 тысяч наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Больше всего иностранцев вступили в ряды украинской армии из Европы – 8,5 тысяч. Есть в ВСУ боевики из Азии – 1,7 тыс солдат, из Северной и Южной Америки – более 2,7 тыс, из Африки – свыше 220 наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТОВведет ли Польша свои войска на Украину – мнение31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240210/generaly-trebuyut-deneg-zachem-nato-uchitsya-voyne-s-rossiey-1134772246.html
украина
сша
великобритания
австралия
дания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134256369_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_b7d2ff99adde9e69df80d13d39c9cb5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), главное управление разведки украины (гур), новости, украина, нато, сша, великобритания, австралия, дания, иностранные наемники всу
Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины

Военная разведка Украины признала наличие в рядах ВСУ наемников из 50 стран

12:31 07.03.2024 (обновлено: 12:33 07.03.2024)
 
© РИА НовостиУчения НАТО во Львове
Учения НАТО во Львове - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Главное управление разведки Минобороны Украины признало в Telegram-канале, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран.

"Сегодня годовщина создания международного легиона ГУР МО Украины. Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира", – говорится в посте.

В ведомстве утверждают, что среди наемников – "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.
Также в ГУР Украины заявили, что наемники участвуют в боевых действиях в Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также на территории Донецкой народной республики.
Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил ранее, что военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. По его словам, офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций ВСУ.
По данным Минобороны РФ, для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13,5 тысяч наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Больше всего иностранцев вступили в ряды украинской армии из Европы – 8,5 тысяч. Есть в ВСУ боевики из Азии – 1,7 тыс солдат, из Северной и Южной Америки – более 2,7 тыс, из Африки – свыше 220 наемников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТО
Введет ли Польша свои войска на Украину – мнение
31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ
Солдаты НАТО. Фото AFP
10 февраля, 21:13Радио "Спутник в Крыму"
Генералы требуют денег: зачем НАТО учиться войне с Россией
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Главное управление разведки Украины (ГУР)НовостиУкраинаНАТОСШАВеликобританияАвстралияДанияИностранные наемники ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:36ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины в Карелии
12:31Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины
12:15Забил собутыльника до смерти: крымчанину вынесли окончательный приговор
11:45Электромонтер подорвался на вражеской мине в Херсонской области
11:32Объекты инфраструктуры повреждены в Белгородской области после атаки ВСУ
10:54Новый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировку
10:22В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии
10:19Взрывы в Херсоне – повреждена критическая инфраструктура
09:47Керченская паромная переправа - режим работы в четверг
09:40ЧП в Тыве: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
09:08В Крыму водитель BMW пойдет в колонию за гибель велосипедиста
09:04Международный сад мира появится в Крыму
08:54Кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
08:40Подрыв автобуса в ЛНР: в минздраве рассказали о состоянии раненых
08:11Без тепла в -25: как помогают жителям Тывы после пожара на ТЭЦ
07:55Забронировать номер в отеле Крыма: что предлагают туристу весной
07:28Когда в Симферополе запустят фонтаны
07:03В Симферополе строят центр для обучения детей военным профессиям
06:43Шесть беспилотников сбиты над Тульской и Брянской областями – дополнено
06:19Доброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО
Лента новостейМолния