https://crimea.ria.ru/20240307/naemniki-iz-50-stran-voyuyut-v-ryadakh-vsu--o-chem-rasskazali-v-gur-ukrainy-1135481851.html

Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины

Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины

Главное управление разведки Минобороны Украины признало в Telegram-канале, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран. РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T12:31

2024-03-07T12:31

2024-03-07T12:33

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Главное управление разведки Минобороны Украины признало в Telegram-канале, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран.В ведомстве утверждают, что среди наемников – "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.Также в ГУР Украины заявили, что наемники участвуют в боевых действиях в Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также на территории Донецкой народной республики.Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил ранее, что военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. По его словам, офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций ВСУ.По данным Минобороны РФ, для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13,5 тысяч наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Больше всего иностранцев вступили в ряды украинской армии из Европы – 8,5 тысяч. Есть в ВСУ боевики из Азии – 1,7 тыс солдат, из Северной и Южной Америки – более 2,7 тыс, из Африки – свыше 220 наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТОВведет ли Польша свои войска на Украину – мнение31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240210/generaly-trebuyut-deneg-zachem-nato-uchitsya-voyne-s-rossiey-1134772246.html

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всу (вооруженные силы украины), главное управление разведки украины (гур), новости, украина, нато, сша, великобритания, австралия, дания, иностранные наемники всу