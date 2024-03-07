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Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины
Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины
Главное управление разведки Минобороны Украины признало в Telegram-канале, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран. РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T12:31
2024-03-07T12:31
2024-03-07T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Главное управление разведки Минобороны Украины признало в Telegram-канале, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран.В ведомстве утверждают, что среди наемников – "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.Также в ГУР Украины заявили, что наемники участвуют в боевых действиях в Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также на территории Донецкой народной республики.Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил ранее, что военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. По его словам, офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций ВСУ.По данным Минобороны РФ, для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13,5 тысяч наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Больше всего иностранцев вступили в ряды украинской армии из Европы – 8,5 тысяч. Есть в ВСУ боевики из Азии – 1,7 тыс солдат, из Северной и Южной Америки – более 2,7 тыс, из Африки – свыше 220 наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТОВведет ли Польша свои войска на Украину – мнение31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), главное управление разведки украины (гур), новости, украина, нато, сша, великобритания, австралия, дания, иностранные наемники всу
Наемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины
Военная разведка Украины признала наличие в рядах ВСУ наемников из 50 стран
12:31 07.03.2024 (обновлено: 12:33 07.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым.
Главное управление разведки Минобороны Украины признало в Telegram-канале
, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран.
"Сегодня годовщина создания международного легиона ГУР МО Украины. Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира", – говорится в посте.
В ведомстве утверждают, что среди наемников – "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.
Также в ГУР Украины заявили, что наемники участвуют в боевых действиях в Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также на территории Донецкой народной республики.
Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил ранее
, что военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. По его словам, офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций ВСУ.
По данным Минобороны РФ, для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13,5 тысяч наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Больше всего иностранцев вступили в ряды украинской армии из Европы – 8,5 тысяч. Есть в ВСУ боевики из Азии – 1,7 тыс солдат, из Северной и Южной Америки – более 2,7 тыс, из Африки – свыше 220 наемников.
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