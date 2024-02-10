Рейтинг@Mail.ru
31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240210/31-gruppovoy-udar-unichtozheny-tsekha-sborki-dronov-i-naemniki-vsu-1134848717.html
31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ
31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ - РИА Новости Крым, 10.02.2024
31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ
Вооруженные силы России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по цехам сборки украинских дронов, а также пунктам дислокации наемников и националистов... РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T15:07
2024-02-10T15:17
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
иностранные наемники всу
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные катера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133013130_0:125:1754:1112_1920x0_80_0_0_312c24af3c9ad987a067e96fbd8f791d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по цехам сборки украинских дронов, а также пунктам дислокации наемников и националистов. Об этом в сводке по итогам недели сообщает Минобороны. Удары наносились в том числе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. "Цели ударов достигнуты", - отметили в Минобороны.В январе российские Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу.За минувшую неделю ВС России нанесли по военно-промышленному комплексу Украины 37 групповых ударов. были поражены центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуры, арсеналы и базы горючего ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв и утечка топлива: в Харькове полностью уничтожена нефтебазаГрупповой удар нанесен по объектам ВПК Украины: что поражено13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133013130_0:0:1654:1240_1920x0_80_0_0_8a1bfadb3bbf8fbd506bcede79e812f9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, иностранные наемники всу, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера
31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ

31 групповой удар нанесен по цехам сборки безэкипажных катеров и наемникам ВСУ

15:07 10.02.2024 (обновлено: 15:17 10.02.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по цехам сборки украинских дронов, а также пунктам дислокации наемников и националистов. Об этом в сводке по итогам недели сообщает Минобороны.
Удары наносились в том числе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.
"Поражены производственные мощности предприятий, осуществлявших производство и ремонт самолетов, разведывательно-ударных БПЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к системам залпового огня", - сказано в сообщении.
Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
"Цели ударов достигнуты", - отметили в Минобороны.
В январе российские Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу.
За минувшую неделю ВС России нанесли по военно-промышленному комплексу Украины 37 групповых ударов. были поражены центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуры, арсеналы и базы горючего ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрыв и утечка топлива: в Харькове полностью уничтожена нефтебаза
Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины: что поражено
13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы
 
Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОИностранные наемники ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Беспилотные катера
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Чем обернется требование к Сырскому "аудита" мобилизованных на Украине
15:41Боевики ВСУ продолжают сдаваться в плен российской армии
15:27Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
15:25Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации
15:0731 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ
14:50ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море
14:23Новое увольнение в минобороны Украины: кто покинул пост
14:04В массовом ДТП с микроавтобусом погиб водитель и ранен ребенок
13:49ВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетов
13:26В МИД предупредили о жестком ответе на попытку использовать активы России
13:07Взрыв и утечка топлива: в Харькове полностью уничтожена нефтебаза
12:34Трое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области
12:27В НАТО призвали вооружаться для многолетней конфронтации с Россией
12:11МЧС предупредило об опасности схода лавин
11:41Фейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев
11:20Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на переднем крае в Донбассе
10:57Стрельбы в порту Новороссийска - причина
10:38Евросоюз не хочет давать деньги на обреченный "украинский проект" - МИД
10:14В Крыму порядка 80 центров реабилитации для зависимых работают незаконно
09:48Мощные взрывы и воздушная тревога: что поражено в Харькове и Одессе
Лента новостейМолния