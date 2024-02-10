https://crimea.ria.ru/20240210/31-gruppovoy-udar-unichtozheny-tsekha-sborki-dronov-i-naemniki-vsu-1134848717.html

31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ

31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ - РИА Новости Крым, 10.02.2024

31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ

Вооруженные силы России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по цехам сборки украинских дронов, а также пунктам дислокации наемников и националистов... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T15:07

2024-02-10T15:07

2024-02-10T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по цехам сборки украинских дронов, а также пунктам дислокации наемников и националистов. Об этом в сводке по итогам недели сообщает Минобороны. Удары наносились в том числе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. "Цели ударов достигнуты", - отметили в Минобороны.В январе российские Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу.За минувшую неделю ВС России нанесли по военно-промышленному комплексу Украины 37 групповых ударов. были поражены центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуры, арсеналы и базы горючего ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв и утечка топлива: в Харькове полностью уничтожена нефтебазаГрупповой удар нанесен по объектам ВПК Украины: что поражено13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, иностранные наемники всу, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера