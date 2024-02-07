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Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины: что поражено - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины: что поражено
Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины: что поражено - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины: что поражено
Вооруженные силы России в среду утром нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины, все цели поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T13:28
2024-02-07T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в среду утром нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины, все цели поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цель удара достигнута, все объекты поражены, добавили в ведомстве.В среду утром взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины – в Киеве, Харькове, Николаеве, Днепропетровской и Полтавской областях. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. В результате взрывов в Киеве повреждены две линии электропередачи, часть потребителей на левобережье осталась в среду без света.Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С этого времени воздушная тревога на территории Украины объявляется каждый день, иногда – повсеместно.Читайте также на РИА Новости Крым:По военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделюРакетное вооружение России превосходит зарубежные аналоги – ПутинГромадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц
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РИА Новости Крым
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5
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот
Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины: что поражено

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

13:28 07.02.2024 (обновлено: 13:39 07.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в среду утром нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины, все цели поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.
Цель удара достигнута, все объекты поражены, добавили в ведомстве.
В среду утром взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины – в Киеве, Харькове, Николаеве, Днепропетровской и Полтавской областях. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. В результате взрывов в Киеве повреждены две линии электропередачи, часть потребителей на левобережье осталась в среду без света.
Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С этого времени воздушная тревога на территории Украины объявляется каждый день, иногда – повсеместно.
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