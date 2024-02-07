Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины: что поражено
Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
13:28 07.02.2024 (обновлено: 13:39 07.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в среду утром нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины, все цели поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.
Цель удара достигнута, все объекты поражены, добавили в ведомстве.
В среду утром взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины – в Киеве, Харькове, Николаеве, Днепропетровской и Полтавской областях. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. В результате взрывов в Киеве повреждены две линии электропередачи, часть потребителей на левобережье осталась в среду без света.
Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С этого времени воздушная тревога на территории Украины объявляется каждый день, иногда – повсеместно.
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