https://crimea.ria.ru/20240207/chast-kieva-ostalas-bez-sveta-posle-vzryvov-1134750713.html

Часть Киева осталась без света после взрывов

Часть Киева осталась без света после взрывов - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Часть Киева осталась без света после взрывов

В результате взрывов в Киеве повреждены две линии электропередачи, часть потребителей на левобережье осталась в среду без света. Об этом сообщил мэр Виталий... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T09:37

2024-02-07T09:37

2024-02-07T09:39

киев

вооруженные силы россии

электроэнергия

виталий кличко

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В результате взрывов в Киеве повреждены две линии электропередачи, часть потребителей на левобережье осталась в среду без света. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.В среду утром взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины – в Киеве, Харькове, Николаеве, Днепропетровской и Полтавской областях. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Ранее сообщалось, что 4 февраля Вооруженные силы России уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области. Еще двумя днями ранее после массированного удара в Кривом Роге была повреждена подстанция.Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С этого времени воздушная тревога на территории Украины объявляется каждый день, иногда – повсеместно.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК УкраиныУничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины

киев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, вооруженные силы россии, электроэнергия, виталий кличко, новости