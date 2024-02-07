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Часть Киева осталась без света после взрывов - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Часть Киева осталась без света после взрывов
Часть Киева осталась без света после взрывов - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Часть Киева осталась без света после взрывов
В результате взрывов в Киеве повреждены две линии электропередачи, часть потребителей на левобережье осталась в среду без света. Об этом сообщил мэр Виталий... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T09:37
2024-02-07T09:39
киев
вооруженные силы россии
электроэнергия
виталий кличко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В результате взрывов в Киеве повреждены две линии электропередачи, часть потребителей на левобережье осталась в среду без света. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.В среду утром взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины – в Киеве, Харькове, Николаеве, Днепропетровской и Полтавской областях. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Ранее сообщалось, что 4 февраля Вооруженные силы России уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области. Еще двумя днями ранее после массированного удара в Кривом Роге была повреждена подстанция.Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С этого времени воздушная тревога на территории Украины объявляется каждый день, иногда – повсеместно.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК УкраиныУничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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киев, вооруженные силы россии, электроэнергия, виталий кличко, новости
Часть Киева осталась без света после взрывов

Часть левого берега Киева осталась без света после взрывов - Кличко

09:37 07.02.2024 (обновлено: 09:39 07.02.2024)
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo Andrew Kravchenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В результате взрывов в Киеве повреждены две линии электропередачи, часть потребителей на левобережье осталась в среду без света. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
"В столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу сейчас без электроэнергии", - написал он в своем Telegram-канале.
В среду утром взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины – в Киеве, Харькове, Николаеве, Днепропетровской и Полтавской областях. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.
Ранее сообщалось, что 4 февраля Вооруженные силы России уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области. Еще двумя днями ранее после массированного удара в Кривом Роге была повреждена подстанция.
Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С этого времени воздушная тревога на территории Украины объявляется каждый день, иногда – повсеместно.
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КиевВооруженные силы РоссииЭлектроэнергияВиталий КличкоНовости
 
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