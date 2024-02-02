https://crimea.ria.ru/20240202/v-krivom-roge-povrezhdena-podstantsiya-ukrenergo--gorod-obestochen-1134635888.html

В Кривом Роге повреждена подстанция Укрэнерго – город обесточен

В Кривом Роге повреждена подстанция Укрэнерго – город обесточен - РИА Новости Крым, 02.02.2024

В Кривом Роге повреждена подстанция Укрэнерго – город обесточен

После массированного удара в Кривом Роге повреждена подстанция. Об этом в пятницу сообщает НЭК "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T08:01

2024-02-02T08:01

2024-02-02T08:26

украина

взрыв

кировоград

кривой рог

укрэнерго

кировоградская область

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. После массированного удара в Кривом Роге повреждена подстанция. Об этом в пятницу сообщает НЭК "Укрэнерго".Уточняется, что специалисты "Укрэнерго" и ГСЧС осматривают оборудование.Также в ночь на пятницу взрывы гремели в Кировограде. Об этом сообщает глава областной администрации Андрей Райкович.Во вторник серия мощных взрывов прозвучала в Полтаве и Кременчуге. О взрывах в Харькове сообщил глава областной государственной администрации Олег Синегубов.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины

украина

кировоград

кривой рог

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, кировоград, кривой рог, укрэнерго, кировоградская область, отключение электроэнергии