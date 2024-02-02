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В Кривом Роге повреждена подстанция Укрэнерго – город обесточен - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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В Кривом Роге повреждена подстанция Укрэнерго – город обесточен
В Кривом Роге повреждена подстанция Укрэнерго – город обесточен - РИА Новости Крым, 02.02.2024
В Кривом Роге повреждена подстанция Укрэнерго – город обесточен
После массированного удара в Кривом Роге повреждена подстанция. Об этом в пятницу сообщает НЭК "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 02.02.2024
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украина
взрыв
кировоград
кривой рог
укрэнерго
кировоградская область
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. После массированного удара в Кривом Роге повреждена подстанция. Об этом в пятницу сообщает НЭК "Укрэнерго".Уточняется, что специалисты "Укрэнерго" и ГСЧС осматривают оборудование.Также в ночь на пятницу взрывы гремели в Кировограде. Об этом сообщает глава областной администрации Андрей Райкович.Во вторник серия мощных взрывов прозвучала в Полтаве и Кременчуге. О взрывах в Харькове сообщил глава областной государственной администрации Олег Синегубов.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что пораженоВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
украина
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украина, взрыв, кировоград, кривой рог, укрэнерго, кировоградская область, отключение электроэнергии
В Кривом Роге повреждена подстанция Укрэнерго – город обесточен

Объект энергетики поврежден в Кривом Роге

08:01 02.02.2024 (обновлено: 08:26 02.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. После массированного удара в Кривом Роге повреждена подстанция. Об этом в пятницу сообщает НЭК "Укрэнерго".
"...новый массированный удар по южным и центральным областям Украины. Есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители", – сказано в сообщении.
Уточняется, что специалисты "Укрэнерго" и ГСЧС осматривают оборудование.
Также в ночь на пятницу взрывы гремели в Кировограде. Об этом сообщает глава областной администрации Андрей Райкович.
"Массированная атака на Кировоградщину и соседние области. Предварительно – без пострадавших", – написал он в своем Telegram-канале.
Во вторник серия мощных взрывов прозвучала в Полтаве и Кременчуге. О взрывах в Харькове сообщил глава областной государственной администрации Олег Синегубов.
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УкраинаВзрывКировоградКривой РогУкрэнергоКировоградская областьОтключение электроэнергии
 
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