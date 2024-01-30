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В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости Крым, 30.01.2024
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов, в городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Харькове прогремела серия взрывов, в городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.О взрывах в городе также сообщил глава областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, "пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется".Во вторник вечером была объявлена воздушная тревога в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.Минобороны РФ 27 января сообщило о нанесении ударов ракетами и беспилотниками по складам с топливом и хранилищам боеприпасов в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремели в трех областях Украины в ночь на четвергМассированный удар – взрывы звучат на Украине13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы
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РИА Новости Крым
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харьков, харьковская область, новости, происшествия, взрыв
В Харькове прогремела серия взрывов

Власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе

17:45 30.01.2024 (обновлено: 17:47 30.01.2024)
 
© Министерство обороны РФВзрыв
Взрыв
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Харькове прогремела серия взрывов, в городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
"В Харькове слышна серия взрывов", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
О взрывах в городе также сообщил глава областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, "пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется".
Во вторник вечером была объявлена воздушная тревога в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.
Минобороны РФ 27 января сообщило о нанесении ударов ракетами и беспилотниками по складам с топливом и хранилищам боеприпасов в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины.
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ХарьковХарьковская областьНовостиПроисшествияВзрыв
 
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