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Взрывы гремели в трех областях Украины в ночь на четверг - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Взрывы гремели в трех областях Украины в ночь на четверг
Взрывы гремели в трех областях Украины в ночь на четверг - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Взрывы гремели в трех областях Украины в ночь на четверг
Харькове, Кривом Роге и Одессе минувшей ночью звучали взрывы. Об этом сообщили власти украинских регионов. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T09:36
2024-01-25T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Харькове, Кривом Роге и Одессе минувшей ночью звучали взрывы. Об этом сообщили власти украинских регионов.Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о пожаре на одном из предприятий в Криворожском районе.Еще один промышленный объект получил повреждения в Одессе, об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Взрывы звучали и в Харькове, в городе наблюдались перебои с энергоснабжением.Во вторник в Минобороны сообщили о нанесении высокоточным оружием удара по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса, производящим ракеты и боеприпасы.Серия взрывов прогремела утром во вторник в ряде регионов Украины. Об ударах сообщали власти Харькова, Киева и Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлялась на всей территории страны. В Киеве известно о возгораниях и взрывах по меньшей мере в трех районах города.За минувшую неделю ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Были поражены предприятия по ремонту вооружения и техники, изготовлению боеприпасов, пороха и разведывательно-ударных беспилотников, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУУничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год
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4.7
96
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новости, украина, одесса, харьков, кривой рог, в мире, происшествия
Взрывы гремели в трех областях Украины в ночь на четверг

Мощные взрывы прогремели ночью в Кривом Роге, Харькове и Одессе

09:36 25.01.2024 (обновлено: 09:47 25.01.2024)
 
© AP Photo Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo Leo Correa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Харькове, Кривом Роге и Одессе минувшей ночью звучали взрывы. Об этом сообщили власти украинских регионов.
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о пожаре на одном из предприятий в Криворожском районе.
"Есть разрушения одно из предприятий в Кривом Роге", – написал в Telegram-канале Лысак. Какой именно объект был поражен не уточняется.
Еще один промышленный объект получил повреждения в Одессе, об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Взрывы звучали и в Харькове, в городе наблюдались перебои с энергоснабжением.
Во вторник в Минобороны сообщили о нанесении высокоточным оружием удара по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса, производящим ракеты и боеприпасы.
Серия взрывов прогремела утром во вторник в ряде регионов Украины. Об ударах сообщали власти Харькова, Киева и Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлялась на всей территории страны. В Киеве известно о возгораниях и взрывах по меньшей мере в трех районах города.
За минувшую неделю ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Были поражены предприятия по ремонту вооружения и техники, изготовлению боеприпасов, пороха и разведывательно-ударных беспилотников, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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