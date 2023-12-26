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Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год
Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год
Срыв заявленного киевским режимом контрнаступления был основной задачей для Вооруженных сил РФ. Об этом в ходе итогового тематического селекторного совещания... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T14:11
2023-12-26T14:11
2023-12-26T14:15
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Срыв заявленного киевским режимом контрнаступления был основной задачей для Вооруженных сил РФ. Об этом в ходе итогового тематического селекторного совещания заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он подчеркнул, что основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции.Верховный главнокомандующий Владимир Путин высоко оценил работу руководства и личного состава министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач, заверил он.Шойгу также добавил, что поставленные президентом РФ приоритетные задачи на 2024 год будут обсуждаться на селекторном совещании в январе. В частности, речь идет о поддержке боеготовности российских стратегических ядерных сил на самом высоком уровне. Предстоит "продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений". Кроме того, будет уделено внимание повышению качества снабжения участвующих в специальной военной операции военных всем необходимым снаряжением. Будут усовершенствованы подходы к организации и проведению тренировок и учений военнослужащих с учетом опыта СВО. Также Минобороны поручено более оперативно решать проблемы в социальном обеспечении участников спецоперации и их родных.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу доложил Путину об освобождении МарьинкиСистема льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – ПутинВМФ России пополнятся тремя атомными подводными крейсерами - Путин
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сергей шойгу, новости, министерство обороны рф, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, контрнаступление всу, новости сво
Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год
Срыв украинского контрнаступления был главной задачей армии России на 2023 год – Шойгу
14:11 26.12.2023 (обновлено: 14:15 26.12.2023)