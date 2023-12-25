https://crimea.ria.ru/20231225/vmf-rossii-popolnyatsya-tremya-atomnymi-podvodnymi-kreyserami---putin-1133789072.html
ВМФ России пополнятся тремя атомными подводными крейсерами - Путин
ВМФ России пополнятся тремя атомными подводными крейсерами - Путин - РИА Новости Крым, 25.12.2023
ВМФ России пополнятся тремя атомными подводными крейсерами - Путин
В ближайшие три года российский Военно-Морской флот пополнят три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М". Об... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T17:38
2023-12-25T17:38
2023-12-25T17:38
военно-морской флот рф
армия и флот
владимир путин (политик)
новости
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие три года российский Военно-Морской флот пополнят три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема флага на трех поступающих в состав ВМФ кораблях.Кроме того, на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строятся шесть дизельных подводных лодок, добавил он. Также размещен заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути.Путин отметил, что сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов.На судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде строятся два больших десантных корабля, до 2035 года планируется выпустить еще семь. На стапелях завода "Пелла" в Ленинградской области достраиваются три малых ракетных корабля для Балтийского флота, а на "Средне-Невском судостроительном заводе" – морские тральщики."На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, на Амурском судостроительном заводе уже размещены заказы на производство шести корветов, а также четырех малых ракетных кораблей. Также рассматривается возможность строительства там серии фрегатов", - уточнил президент.Он заверил, что все планы по строительству кораблей будут реализованы, что качественно укрепит морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана.В понедельник Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", поступающих в состав ВМФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Две тысячи призывников начали службу на Черноморском флоте"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС АлжираПутин оценил новые стратегические подводные атомоходы
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военно-морской флот рф, армия и флот, владимир путин (политик), новости, судостроение, россия, вооруженные силы россии
ВМФ России пополнятся тремя атомными подводными крейсерами - Путин
Путин: в ближайшие годы для ВМФ построят 3 атомных подводных крейсера и 5 атомных подлодок
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В ближайшие три года российский Военно-Морской флот пополнят три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема флага на трех поступающих в состав ВМФ кораблях.
"В Северодвинске на "Севмаше" в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М", - цитирует главу государства пресс-служба Кремля. .
Кроме того, на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строятся шесть дизельных подводных лодок, добавил он. Также размещен заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути.
Путин отметил, что сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов.
Так, в Татарстане на Зеленодольском заводе создаются малые ракетные, а также патрульные корабли, а на судостроительном заводе в Керчи – два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота.
На судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде строятся два больших десантных корабля, до 2035 года планируется выпустить еще семь. На стапелях завода "Пелла" в Ленинградской области достраиваются три малых ракетных корабля для Балтийского флота, а на "Средне-Невском судостроительном заводе" – морские тральщики.
"На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, на Амурском судостроительном заводе уже размещены заказы на производство шести корветов, а также четырех малых ракетных кораблей. Также рассматривается возможность строительства там серии фрегатов", - уточнил президент.
Он заверил, что все планы по строительству кораблей будут реализованы, что качественно укрепит морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана.
В понедельник Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко", малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", поступающих в состав ВМФ.
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