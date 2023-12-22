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Две тысячи призывников начали службу на Черноморском флоте
Две тысячи призывников начали службу на Черноморском флоте - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Две тысячи призывников начали службу на Черноморском флоте
С начала осеннего призыва граждан на военную службу порядка двух тысяч новобранцев прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T10:12
2023-12-22T10:12
2023-12-22T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. С начала осеннего призыва граждан на военную службу порядка двух тысяч новобранцев прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части Черноморского флота, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.В ЧФ подчеркнули, что прибывшие на службу в Черноморском флоте призывники не будут направляться в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к проведению специальной военной операции на Украине.В настоящее время молодое пополнение проходит подготовительный курс, в ходе которого военнослужащие получают знания по основным направлениям общевойсковой подготовки.Новобранцы, прибывшие в береговые воинские части, обучаются индивидуальным навыкам действий в различных условиях обстановки, владению штатным оружием и вверенной военной техникой, а также стрельбе и метанию гранат.По окончанию теоретического курса каждый военнослужащий сдаст зачеты по изученным дисциплинам и примет Военную присягу.Читайте также на РИА Новости Крым:Численность Вооруженных сил РФ не будут наращивать за счет срочников – ГДГодовой план по комплектованию армии и флота выполнен – ШойгуОрганизовать работу по формированию электронных повесток – Путин
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чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, призыв в вс россии, вооруженные силы россии, армия и флот, новости крыма, крым, осенний призыв
Две тысячи призывников начали службу на Черноморском флоте
Две тысячи призывников начали проходить службу на кораблях и в частях Черноморского флота
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. С начала осеннего призыва граждан на военную службу порядка двух тысяч новобранцев прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части Черноморского флота, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.
"Порядка двух тысяч призывников начали прохождение военной службы на кораблях и в воинских частях Черноморского флота. План призыва молодого пополнения на Черноморском флоте выполнен в полном объеме", – говорится в сообщении.
В ЧФ подчеркнули, что прибывшие на службу в Черноморском флоте призывники не будут направляться в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к проведению специальной военной операции на Украине.
В настоящее время молодое пополнение проходит подготовительный курс, в ходе которого военнослужащие получают знания по основным направлениям общевойсковой подготовки.
"Молодое пополнение экипажей кораблей обучается самостоятельному управлению своим заведованием, матросы изучают закрепленные за ними боевые посты и технические средства, а также осваивают организацию несения дежурно-вахтенной службы на корабле", – добавили в отделе.
Новобранцы, прибывшие в береговые воинские части, обучаются индивидуальным навыкам действий в различных условиях обстановки, владению штатным оружием и вверенной военной техникой, а также стрельбе и метанию гранат.
По окончанию теоретического курса каждый военнослужащий сдаст зачеты по изученным дисциплинам и примет Военную присягу.
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