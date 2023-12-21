https://crimea.ria.ru/20231221/organizovat-rabotu-po-formirovaniyu-elektronnykh-povestok--putin-1133699259.html

Организовать работу по формированию электронных повесток – Путин

Организовать работу по формированию электронных повесток – Путин - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Организовать работу по формированию электронных повесток – Путин

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны проводить осенний призыв в 2024 году, используя единый реестр воинского учета, а также общедоступный реестр... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T10:42

2023-12-21T10:42

2023-12-21T10:51

владимир путин (политик)

новости

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны проводить осенний призыв в 2024 году, используя единый реестр воинского учета, а также общедоступный реестр повесток. Об этом сообщает пресс-служба президента.Кроме того, глава государства дал распоряжение наладить работу по предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток.Доклад – до 1 ноября 2024 года, далее – один раз в полгода, отмечено в поручении. Ответственным Путин назначил главу оборонного ведомства Сергея Шойгу.Кроме того, Минобороны России совместно с Минцифры России также обязаны организовать работу по обеспечению: постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат, формирования и направления электронных повесток.Ранее сообщалось, что увеличение численности российских войск будет осуществлено за счет военнослужащих по контракту.В минувший вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек к концу 2024 года. На этот год планы по комплектованию армии и флота выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Численность Вооруженных сил РФ не будут наращивать за счет срочников – ГДНа Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателейПойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ Шойгу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, сергей шойгу, вооруженные силы россии, призыв в вс россии, армия и флот, россия