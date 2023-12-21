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Организовать работу по формированию электронных повесток – Путин - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Организовать работу по формированию электронных повесток – Путин
Организовать работу по формированию электронных повесток – Путин - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Организовать работу по формированию электронных повесток – Путин
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны проводить осенний призыв в 2024 году, используя единый реестр воинского учета, а также общедоступный реестр... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T10:42
2023-12-21T10:51
владимир путин (политик)
новости
сергей шойгу
вооруженные силы россии
призыв в вс россии
армия и флот
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны проводить осенний призыв в 2024 году, используя единый реестр воинского учета, а также общедоступный реестр повесток. Об этом сообщает пресс-служба президента.Кроме того, глава государства дал распоряжение наладить работу по предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток.Доклад – до 1 ноября 2024 года, далее – один раз в полгода, отмечено в поручении. Ответственным Путин назначил главу оборонного ведомства Сергея Шойгу.Кроме того, Минобороны России совместно с Минцифры России также обязаны организовать работу по обеспечению: постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат, формирования и направления электронных повесток.Ранее сообщалось, что увеличение численности российских войск будет осуществлено за счет военнослужащих по контракту.В минувший вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек к концу 2024 года. На этот год планы по комплектованию армии и флота выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Численность Вооруженных сил РФ не будут наращивать за счет срочников – ГДНа Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателейПойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ Шойгу
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, сергей шойгу, вооруженные силы россии, призыв в вс россии, армия и флот, россия
Организовать работу по формированию электронных повесток – Путин

Путин дал поручение использовать реестр воинского учета для осеннего призыва-2024

10:42 21.12.2023 (обновлено: 10:51 21.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПризыв в военном комиссариате
Призыв в военном комиссариате - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны проводить осенний призыв в 2024 году, используя единый реестр воинского учета, а также общедоступный реестр повесток. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Кроме того, глава государства дал распоряжение наладить работу по предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток.

"<…> осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре – декабре 2024 г., с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (далее – реестр повесток", – говорится в документе.

Доклад – до 1 ноября 2024 года, далее – один раз в полгода, отмечено в поручении. Ответственным Путин назначил главу оборонного ведомства Сергея Шойгу.
Кроме того, Минобороны России совместно с Минцифры России также обязаны организовать работу по обеспечению: постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат, формирования и направления электронных повесток.
Ранее сообщалось, что увеличение численности российских войск будет осуществлено за счет военнослужащих по контракту.
В минувший вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек к концу 2024 года. На этот год планы по комплектованию армии и флота выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих.
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