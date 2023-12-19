https://crimea.ria.ru/20231219/godovoy-plan-po-komplektovaniyu-armii-i-flota-vypolnen--shoygu-1133653887.html

Годовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу

Годовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Годовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу

Планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих, заявил министр... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T14:56

2023-12-19T14:56

2023-12-19T14:56

коллегия минобороны рф

министерство обороны рф

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армия и флот

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вооруженные силы россии

сергей шойгу

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Численность контрактников в Вооруженных силах России в следующем году будет доведена до 745 тысяч человек, также сообщил Сергей Шойгу.По словам Шойгу, в этом году в российские войска приняты около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. Более четырех тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи.Глава ведомства также отметил, что в семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне России. При этом в рядах ВСУ количество иностранных наемников сократилось в шесть раз.По словам Шойгу, сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, а российский ВПК производит высокотехнологичные вооружения в большем количестве, чем страны НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная триада России: Путин обозначил потенциалНа линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – ШойгуРоссийская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коллегия минобороны рф, министерство обороны рф, новости, армия и флот, россия, вооруженные силы россии, сергей шойгу, владимир путин (политик)