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Годовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу
Годовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Годовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу
Планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих, заявил министр... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T14:56
2023-12-19T14:56
2023-12-19T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Численность контрактников в Вооруженных силах России в следующем году будет доведена до 745 тысяч человек, также сообщил Сергей Шойгу.По словам Шойгу, в этом году в российские войска приняты около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. Более четырех тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи.Глава ведомства также отметил, что в семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне России. При этом в рядах ВСУ количество иностранных наемников сократилось в шесть раз.По словам Шойгу, сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, а российский ВПК производит высокотехнологичные вооружения в большем количестве, чем страны НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная триада России: Путин обозначил потенциалНа линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – ШойгуРоссийская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА
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коллегия минобороны рф, министерство обороны рф, новости, армия и флот, россия, вооруженные силы россии, сергей шойгу, владимир путин (политик)
Годовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу
Шойгу: планы по комплектованию армии и флота выполнены в полном объеме
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Все планы по укомплектованию армии и флота в текущем году выполнены в полном объеме. Их численность доведена до 1 млн 150 тысяч военнослужащих. Сформированы, полностью укомплектованы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений воинских частей, в том числе: четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков. С 1 декабря приступили к выполнению поручения по наращиванию Вооруженных Сил до 1 млн 320 тысяч человек", – сказал министр на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Численность контрактников в Вооруженных силах России в следующем году будет доведена до 745 тысяч человек, также сообщил Сергей Шойгу.
"Довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований к концу года до 745 тысяч человек. Обеспечить гарантированное и своевременное строительство объектов военной и социальной инфраструктуры с учетом возрастающих потребностей Вооруженных сил", – сказал министр обороны РФ.
По словам Шойгу, в этом году в российские войска приняты около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. Более четырех тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи.
"Соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до полутора миллионов военнослужащих", – подчеркнул министр.
Глава ведомства также отметил, что в семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне России. При этом в рядах ВСУ количество иностранных наемников сократилось в шесть раз.
По словам Шойгу, сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, а российский ВПК производит высокотехнологичные вооружения в большем количестве, чем страны НАТО.
"В сухопутные войска поставлено 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров. ВКС получили 273 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитно-ракетного вооружения, 67 радиолокационных станций, продолжается развитие учебной авиации: благодаря поступлению новых учебно-боевых самолетов налет курсантов увеличился в среднем на 20%. С заданной эффективностью функционируют космические и наземные эшелоны системы предупреждения о ракетном нападении. Военно-морской флот получил четыре современные многоцелевые подводные лодки, восемь надводных кораблей", – перечислил министр обороны РФ.
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