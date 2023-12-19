https://crimea.ria.ru/20231219/na-linii-soprikosnoveniya-sozdano-7-tysyach-kilometrov-minnykh-poley--shoygu-1133653395.html

На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу

На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу - РИА Новости Крым, 19.12.2023

На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу

Российские военные создали порядка семи тысяч километров минных полей на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, глубина минирования составляет до 600 метров. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

2023-12-19T14:27

2023-12-19T14:27

2023-12-19T15:35

коллегия минобороны рф

владимир путин (политик)

сергей шойгу

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

армия и флот

россия

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Кроме того, российские войска установили на ЛБС 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники.Шойгу отметил, что глубина минирования составляет до 600 метров, что в два раза превышает обычные стандарты.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. ТрансляцияВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – ШойгуНазваны потери ВСУ с начала спецоперации

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2023

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коллегия минобороны рф, владимир путин (политик), сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, инфографика