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На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу
На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу - РИА Новости Крым, 19.12.2023
На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу
Российские военные создали порядка семи тысяч километров минных полей на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, глубина минирования составляет до 600 метров. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
2023-12-19T14:27
2023-12-19T15:35
коллегия минобороны рф
владимир путин (политик)
сергей шойгу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
россия
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Кроме того, российские войска установили на ЛБС 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники.Шойгу отметил, что глубина минирования составляет до 600 метров, что в два раза превышает обычные стандарты.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. ТрансляцияВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – ШойгуНазваны потери ВСУ с начала спецоперации
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коллегия минобороны рф, владимир путин (политик), сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, инфографика
На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу

Шойгу: на линии соприкосновения в зоне СВО создано 7 тысяч километров минных полей

14:27 19.12.2023 (обновлено: 15:35 19.12.2023)
 
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Российские военные создали порядка семи тысяч километров минных полей на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, глубина минирования составляет до 600 метров. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Возведенные ВС РФ укрепления на линии боевого соприкосновения. Инфографика

"На всем протяжении линии боевого соприкосновения, которая составляет более двух тысяч километров, создано семь тысяч километров минных полей, полтора миллиона противотанковых заграждений "Пирамида", две тысячи километров противотанковых рвов", – сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Кроме того, российские войска установили на ЛБС 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники.
Шойгу отметил, что глубина минирования составляет до 600 метров, что в два раза превышает обычные стандарты.
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Коллегия Минобороны РФВладимир Путин (политик)Сергей ШойгуМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииАрмия и флотРоссия
 
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