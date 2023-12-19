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На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу
На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу - РИА Новости Крым, 19.12.2023
На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу
Российские военные создали порядка семи тысяч километров минных полей на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, глубина минирования составляет до 600 метров. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
2023-12-19T14:27
2023-12-19T14:27
2023-12-19T15:35
коллегия минобороны рф
владимир путин (политик)
сергей шойгу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
россия
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Кроме того, российские войска установили на ЛБС 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники.Шойгу отметил, что глубина минирования составляет до 600 метров, что в два раза превышает обычные стандарты.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. ТрансляцияВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – ШойгуНазваны потери ВСУ с начала спецоперации
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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коллегия минобороны рф, владимир путин (политик), сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, инфографика
На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу
Шойгу: на линии соприкосновения в зоне СВО создано 7 тысяч километров минных полей
14:27 19.12.2023 (обновлено: 15:35 19.12.2023)
Российские военные создали порядка семи тысяч километров минных полей на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, глубина минирования составляет до 600 метров. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.