https://crimea.ria.ru/20231219/vsu-poteryali-160-tysyach-voennosluzhaschikh-v-khode-kontrnastupleniya--shoygu-1133652095.html

ВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу

ВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу - РИА Новости Крым, 19.12.2023

ВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу

С начала контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными 159 тысяч военнослужащих, а также 766 танков, включая 37 немецких Leopard... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T13:59

2023-12-19T13:59

2023-12-19T14:37

сергей шойгу

коллегия минобороны рф

владимир путин (политик)

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

армия и флот

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122546718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93321cfc49687d9dea0de42884703620.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. С начала контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными 159 тысяч военнослужащих, а также 766 танков, включая 37 немецких Leopard. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам Шойгу, именно по причине таких высоких потерь в технике до сих пор на поле боя нет американских танков Abrams, поставленных Киеву несколько месяцев назад.Он также отметил, что Украина получила от внешних спонсоров 203 млрд долларов, что на 30 млрд больше, чем ее ВВП. Фактически это страна-банкрот, подчеркнул министр.По его информации, вооружение и военная техника поступают Киеву из 15 государств. Всего Запад поставил на Украину 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1 300 артиллерийских систем.

https://crimea.ria.ru/20231219/putin-provodit-rasshirennoe-zasedanie-kollegii-minoborony-translyatsiya-1133641026.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, коллегия минобороны рф, владимир путин (политик), новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, россия