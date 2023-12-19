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ВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу
ВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу - РИА Новости Крым, 19.12.2023
ВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу
С начала контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными 159 тысяч военнослужащих, а также 766 танков, включая 37 немецких Leopard... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T13:59
2023-12-19T13:59
2023-12-19T14:37
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. С начала контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными 159 тысяч военнослужащих, а также 766 танков, включая 37 немецких Leopard. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам Шойгу, именно по причине таких высоких потерь в технике до сих пор на поле боя нет американских танков Abrams, поставленных Киеву несколько месяцев назад.Он также отметил, что Украина получила от внешних спонсоров 203 млрд долларов, что на 30 млрд больше, чем ее ВВП. Фактически это страна-банкрот, подчеркнул министр.По его информации, вооружение и военная техника поступают Киеву из 15 государств. Всего Запад поставил на Украину 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1 300 артиллерийских систем.
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сергей шойгу, коллегия минобороны рф, владимир путин (политик), новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, россия
ВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу
Шойгу: с начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военных и 766 танков
13:59 19.12.2023 (обновлено: 14:37 19.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. С начала контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными 159 тысяч военнослужащих, а также 766 танков, включая 37 немецких Leopard. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери: 159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley", – сказал руководитель ведомства на расширенном заседании коллегии Минобороны.
По словам Шойгу, именно по причине таких высоких потерь в технике до сих пор на поле боя нет американских танков Abrams, поставленных Киеву несколько месяцев назад.
Он также отметил, что Украина получила от внешних спонсоров 203 млрд долларов, что на 30 млрд больше, чем ее ВВП. Фактически это страна-банкрот, подчеркнул министр.
По его информации, вооружение и военная техника поступают Киеву из 15 государств. Всего Запад поставил на Украину 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1 300 артиллерийских систем.