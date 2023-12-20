https://crimea.ria.ru/20231220/chislennost-vooruzhennykh-sil-rf-ne-budut-naraschivat-za-schet-srochnikov--gd-1133678502.html
Численность Вооруженных сил РФ не будут наращивать за счет срочников – ГД
Численность Вооруженных сил РФ не будут наращивать за счет срочников – ГД - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Численность Вооруженных сил РФ не будут наращивать за счет срочников – ГД
Увеличение численности российских войск будет осуществлено за счет военнослужащих по контракту. Об этом со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T12:47
2023-12-20T12:47
2023-12-20T12:56
андрей картаполов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Увеличение численности российских войск будет осуществлено за счет военнослужащих по контракту. Об этом со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова сообщает РИА Новости.Министр обороны Сергей Шойгу накануне сообщил, что Вооруженные силы РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения президента России Владимира Путина по наращиванию численности войск армии и флота.Он подчеркнул, что никакой необходимости наращивать численность призыва на срочную службу на данный момент нет.Как сообщалось, во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек к концу 2024 года. На этот год планы по комплектованию армии и флота выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 годаПутин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативойГодовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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андрей картаполов, новости, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, государственная дума рф, призыв в вс россии
Численность Вооруженных сил РФ не будут наращивать за счет срочников – ГД
Численность Вооруженных сил РФ нарастят за счет военнослужащих по контракту – Картаполов
12:47 20.12.2023 (обновлено: 12:56 20.12.2023)