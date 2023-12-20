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Численность Вооруженных сил РФ не будут наращивать за счет срочников – ГД - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Численность Вооруженных сил РФ не будут наращивать за счет срочников – ГД
Численность Вооруженных сил РФ не будут наращивать за счет срочников – ГД - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Численность Вооруженных сил РФ не будут наращивать за счет срочников – ГД
Увеличение численности российских войск будет осуществлено за счет военнослужащих по контракту. Об этом со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T12:47
2023-12-20T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Увеличение численности российских войск будет осуществлено за счет военнослужащих по контракту. Об этом со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова сообщает РИА Новости.Министр обороны Сергей Шойгу накануне сообщил, что Вооруженные силы РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения президента России Владимира Путина по наращиванию численности войск армии и флота.Он подчеркнул, что никакой необходимости наращивать численность призыва на срочную службу на данный момент нет.Как сообщалось, во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек к концу 2024 года. На этот год планы по комплектованию армии и флота выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 годаПутин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативойГодовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу
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Новости
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РИА Новости Крым
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андрей картаполов, новости, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, государственная дума рф, призыв в вс россии
Численность Вооруженных сил РФ не будут наращивать за счет срочников – ГД

Численность Вооруженных сил РФ нарастят за счет военнослужащих по контракту – Картаполов

12:47 20.12.2023 (обновлено: 12:56 20.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Увеличение численности российских войск будет осуществлено за счет военнослужащих по контракту. Об этом со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова сообщает РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу накануне сообщил, что Вооруженные силы РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения президента России Владимира Путина по наращиванию численности войск армии и флота.

"Именно за счет контрактников… Контрактники – это не только солдаты, сержанты, матросы и старшины, это и офицеры, и генералы в том числе", – сказал Картаполов.

Он подчеркнул, что никакой необходимости наращивать численность призыва на срочную службу на данный момент нет.
Как сообщалось, во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек к концу 2024 года. На этот год планы по комплектованию армии и флота выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих.
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Андрей КартаполовНовостиРоссияВооруженные силы РоссииАрмия и флотГосударственная Дума РФПризыв в ВС России
 
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