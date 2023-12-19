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Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года
Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года
В Национальном центре управления обороной подвели итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году, а также определили приоритеты дальнейшего развития армии и флота РФ.
2023-12-19T18:04
2023-12-19T18:04
2023-12-19T18:04
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, оружие, коллегия минобороны рф, инфографика
Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года
Итоги 2023 года для российской "оборонки" и ход СВО в цифрах и фактах
В Национальном центре управления обороной подвели итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году, а также определили приоритеты дальнейшего развития армии и флота РФ.