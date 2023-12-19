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Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года
Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года
В Национальном центре управления обороной подвели итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году, а также определили приоритеты дальнейшего развития армии и флота РФ.
2023-12-19T18:04
2023-12-19T18:04
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
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министерство обороны рф, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, оружие, коллегия минобороны рф, инфографика
Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года

Итоги 2023 года для российской "оборонки" и ход СВО в цифрах и фактах

18:04 19.12.2023
 
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В Национальном центре управления обороной подвели итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году, а также определили приоритеты дальнейшего развития армии и флота РФ.
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Заголовок открываемого материала
18:04Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года
17:29Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и Шойгу
17:03В Севастополе вспыхнул маршрутный автобус
16:43Военкор РИА Новости Крым передал фотографии об СВО в гимназию Бахчисарая
16:32Добрый Крым: как молодежь учат творить добро
16:10Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов
15:55Путин о будущем Украины: мы мешать не будем, но свое не отдадим
15:32Изменить статус жилого помещения на нежилое и обратно станет проще
15:16Воссоединение Крыма с Россией спасло крымчан от резни – Путин
15:09В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев
15:05Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – Путин
14:56Годовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу
14:35Новую "Комету" на подводных крыльях спустили на воду в Феодосии
14:27На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу
14:17Названы потери ВСУ с начала спецоперации
14:13Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА
14:07Ядерная триада России: Путин обозначил потенциал
13:59ВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу
13:51Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой
13:40Оружие НАТО на финской границе - МИД России обещает жесткий ответ
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