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Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года

Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года

В Национальном центре управления обороной подвели итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году, а также определили приоритеты дальнейшего развития армии и флота РФ.

2023-12-19T18:04

2023-12-19T18:04

2023-12-19T18:04

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2023

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министерство обороны рф, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, оружие, коллегия минобороны рф, инфографика